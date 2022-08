Väite valtionmediassa: Eurooppa haluaa koston Stalingradin taistelusta

Yksi Venäjän valtiontelevision ykköskanavan suosituimmista ohjelmista on propagandisti Dmitri Kiseljovin juontama ”Viikon uutiset” (Vesti nedeli).

– Länsimaat eivät vieläkään kykene antamaan anteeksi Venäjän-vastasilla sotaretkillään kärsimiä, alusti Kiseljov ohjelmassaan.

Taustalla oli kuva ukrainalaissotilaan käsivarresta ja teksti ”Kontšitsja tem že” eli ”Kaikki päättyy kuten aiemminkin” ilmeisesti viittauksena länsimaiden tappioon ja Venäjän voittoon.

Hänen mukaansa eri Euroopan maat kostavat nyt sotahistoriassa Venäjää vastaan kokemia tappioitaan Ukrainan kautta. Ruotsalaisten katkeruus kumpuaa Pultavan taistelusta vuonna 1709.

– Ruotsalaiset eivät anna meille anteeksi Kaarle XII:n armeijalle tuottamaamme nöyryytystä Pultavassa, ja nyt he vaativat Venäjän hävittämistä nimenomaan Pultavan takia.

Kiseljovin mukaan ukrainalaiset ovat itse asiassa vain ruotsalaisten sijaistaistelijoita tässä kostossa, jonka juuret yli 300 vuoden päähän.

– Mutta heillä [ruotsalaisilla] itsellään ei ollut rohkeutta, joten he löysivät Ukrainan hölmöt taistelemaan Venäjää vastaan. ”Hävittäkää ne tuholaiset”, he sanovat.

Kiseljovin mukaan Ranska taas on katkera vuonna 1812 käydystä Borodinon taistelusta, jossa Venäjän keisari Aleksanteri I:n joukot voittivat Ranskan keisari Napoleonin Grande Arméen eli suuren armeijan.

– Ranskalaiset taas eivät anna meille anteeksi Borodinoa, joka johti Napoleonin 600 000 miehen Grande Arméen Venäjän-sotaretken strategiseen romahtamiseen.

Kiseljov korostaa, että Napoleonin suuressa armeijassa oli myös paljon muita eurooppalaisia. Sen riveissä marssivat ”puolalaiset, italialaiset, espanjalaiset ja jopa sveitsiläiset!”

– Itse asiassa puolet Suuren armeijan sotilaista oli saksankielisiä: preussilaisia, itävaltalaisia, sakseja, baijerilaisia, württembergiläisiä. Ja he kaikki ovat edelleen järkyttyneitä. He puristavat Ukrainan puolustusministerin kättä ja sanovat samalla hänelle ”hävittäkää ne tuholaiset roskasakki meidän puolestamme”.

Saksalaisilla oli Kiseljovin mukaan ehkä muutakin hampaankolossa, kuten vuosien 1942–1943 Stalingrad.

– Ja [Ukrainan presidentin sotilasneuvonantaja Oleksi] Arestovytšin ja [Ukrainan puolustusministeri Oleksi] Reznikovin mukaan saksalaiset iskivät silmää vaiti ja oletettavasti olisivat saattaneet vielä lisätä: ”Hävittäkää ne tuholaiset siitä hyvästä, että löivät meidät Stalingradissa ja Berliinissä, koska mekään emme siinä onnistuneet”.

Kiseljov vielä mainitsee, että ”sattumoisin Stalingradin taisteluun osallistui myös tuhansia italialaisia ja romanialaisia”.

– Ja Berliiniä puolustivat saksalaisyksiköiden lisäksi SS-divisioona Nordland, johon kuului tanskalaisia, hollantilaisia ja norjalaisia. Itse Valtiopäivätaloa puolusti ranskalainen SS-Charlemagne.

On his show tonight, Dmitry Kiselyov says that European countries are backing Ukraine against Russia because they want revenge for the battles of Poltava (1709), Borodino (1812), and Stalingrad (1942-3)

Just to remind you, this is one of Russia's most popular TV programmes pic.twitter.com/kTb6VkWQFB

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 14, 2022