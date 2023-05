Väite uusista myrkkyiskuista: Uhreina Venäjän oppositioaktivisti ja entinen USA:n suurlähettiläs

Ainakin neljän Kremliä kritisoineen ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa aktiivisesti kommentoineen henkilön väitetään joutuneen mahdollisten myrkytysten uhreiksi tai vähintään saaneen Venäjän tiedustelun työntekijöiksi epäiltyjä kutsumattomia vieraita hotellihuoneisiinsa viimeisen kahden vuoden aikana, itsenäinen venäläismedia Agentstvo kertoo.

Väitetyistä tapauksista ei ennen tätä ole kerrottu julkisuudessa.

Useisiin lähteisiin perustuvan artikkelin mukaan uhrien joukossa ovat demokratiaa Venäjällä ajavan Free Russia Foundationin johtaja Natalia Arno ja entinen Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs ja nykyinen Atlantic Council -ajatushautomon vanhempi johtaja John Herbst.

Maanpaossa Yhdysvalloissa elävä Natalia Arno oli työmatkalla Tshekin tasavallassa huhtikuun lopussa. Agentsvon lähteen mukaan Arno huomasi Prahassa hotellilleen palatessa huoneensa oven olevan auki. Huoneessa oli väitetysti leijaillut ”halpaa hajuvettä” muistuttava erikoinen tuoksu. Arnon kerrotaan maininneen asiasta myös hotellin henkilökunnalle. Arnon kerrotaan alkaneen kokea voimakasta pahoinvointia ja kipuilua ja tunnottomuutta ympäri kehoaan. Hän lensi seuraavana päivänä kotiin Yhdysvaltoihin, eivätkä oireet loppuneet.

Venäläismedian mukaan Arno hakeutui sairaalahoitoon ja otti asiasta yhteyttä viranomaisiin. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n kerrotaan avanneen asiasta tutkinnan ja ottaneen näytteitä myös Arnon vaatteista ja muista tavaroista. FBI ei ollut vastannut Agentstvon kommenttipyyntöön jutun julkaisun aikaan. Natalia Arno kieltäytyi kommentoimasta asiaa, mutta ei kiistänyt väitettyjä tapahtumia.

Median tietojen mukaan Prahassa huhtikuun lopussa järjestetyssä Venäjän oppositiovaikuttajien tapaamisessa tapahtui myös toinen epäilyttävä sairastapaus. Kyseessä on tiettävästi venäläinen maanpaossa elävä toimittaja, jonka kerrotaan hakeutuneen hoitoon Berliinin Charité-sairaalaan. Myrkytettyä venäläistä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä hoidettiin aikanaan samassa paikassa. Nimettömänä pysyttelevä toimittaja kertoo oireidensa saattaneen alkaa jo ennen konferenssia. Hän ei kommentoinut asiaa enempää.

Artikkelissa kerrotaan, että Agentstvon tietoon on tullut ”useita muitakin vastaavia tapauksia” viimeisen parin vuoden ajalta. Kahden lähteen mukaan eräs uhreista on ollut ex-suurlähettiläs John Herbst. Tunnetun Kreml-kriitikon kerrotaan kärsineen myrkytysoireista Venäjän hyökkäystä Ukrainaan edeltäneiden kuukausien aikana. FBI:n kerrotaan tutkineen tätäkin väitettyä tapausta ja Herbstin terveyden äkillistä heikentymistä. Herbst on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Jutussa väitetään myös muun muassa Venäjä-paljastuksistaan tunnetun itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozevin joutuneen hotellihuonemurron kohteeksi Montenegrossa järjestetyssä toimittajakonferenssissa kesällä 2022. Tähän tapaukseen ei liity myrkytysväitteitä.

Pitkään Itävallassa asunut Grozev ilmoitti tämän vuoden helmikuussa, ettei aio enää palata maahan. Yhdysvaltoihin muuttanut Grozev viittasi useiden eri Euroopan maiden viranomaisilta saamiinsa tietoihin, joiden mukaan hänen henkensä olisi vaarassa Itävallassa.

Tunnettu Venäjä-toimittaja, Economistin ulkomaankirjeenvaihtaja Oliver Carroll kertoo Twitterissä olleensa jo jonkin aikaa tietoinen Agentstvon jutussa mainituista väitetyistä myrkytystapauksista.

– Ilmiselvistä syistä en ole tästä kirjoittanut tai tätä kommentoinut. Tässä vaiheessa mikään ei ole sataprosenttisen varmaa. Miksi, milloin ja millä [aineella]?, hän kysyy.

New report on several Russian journalists and activists who have had symptoms of poisoning. Have been aware of this story for a bit – but for obvious reasons haven’t written or commented. At this stage nothing is 100pc clear. Why, when, and with what. https://t.co/c5FHD3dyQb

— Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2023