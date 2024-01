Väite rintamalta: Antautuneita ukrainalaisia teloittaneet venäläiset tapettiin taistelussa

Ukrainan 47. mekanisoidun prikaatin joukot tuhosivat hyökkäysoperaatiossaan venäläisjoukon, joka väitetysti teloitti antautuneita ukrainalaissotilaita Avdijivkan lähistöllä viime joulukuussa, kertoo riippumaton Ukrainian Witness project -järjestö.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video (jutun alla), jolla venäläisten sanotaan teloittaneen kaksi antautunutta ukrainalaissotilasta. Video on väitetysti kuvattu Avdijivkan lähistöllä Itä-Ukrainassa. Ulkopuoliset lähteet eivät ole vahvistaneet sen aitoutta, mutta Venäjä on aiemminkin teloittanut ukrainalaisia sotavankeja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainalaisprikaati hyökkäsi kyseessä olevan venäläisen tiedusteluprikaatin asemia vastaan pian väitettyjen teloitusten jälkeen.

– Me näimme videon (teloituksesta) hyökkäyksemme jälkeen, 47. prikaatiin kuuluva sotilas kertoo Ukrainian Witness project -järjestölle.

– Mutta me tiesimme siitä ennen hyökkäystä. Meille kerrottiin, mitä oli tapahtunut. Mutta meillä ei ollut aikaa huolehtia videosta, koska meidän piti suunnitella (hyökkäystä), toinen sotilas sanoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

Kaksikon mukaan hyökkääjän joukot likvidoitiin, koska he eivät halunneet antautua.

– Me tuhosimme heidät kaikki.

