Vain joka viides kokee työnsä merkitykselliseksi

Vain 19 prosenttia suomalaisista kokee päivittäin työn merkityksellisyyttä, mikä jää kauas globaalista keskiarvosta (46 prosenttia), selviää Adecco Groupin julkaisemasta maailmanlaajuisesta Global Workforce of the Future -työelämätutkimuksesta.

Suomalaisista 38 prosenttia pitää työn vakautta merkityksellisyyttä tärkeämpänä.

On huomattavaa, että työntekijöiden kokemukset työn merkityksellisyydestä vaihtelevat eri ikäryhmissä. 18–24-vuotiaista työntekijöistä 40 prosenttia kokee päivittäisellä tasolla työnsä merkittäväksi, mutta 50–60-vuotiailla työntekijöillä lukema romahtaa yhdeksään prosenttiin.

Adecco Finland Oy:n toimitusjohtajan Suvi Onkamo-Häkkisen mukaan tutkimus osoittaa, että suomalaista työelämää muovaavat lähitulevaisuudessa ennen kaikkea kaksi vahvaa voimaa: teknologinen muutos ja inhimillisyyden tarve.

– Tekoäly voi vapauttaa aikaa rutiinitöiltä, lisätä tarkkuutta ja tukea strategista ajattelua, mutta sen rinnalla korostuvat entistä vahvemmin eettisyys, luottamus sekä työn merkityksellisyys. Suomalaiset työntekijät odottavat työnantajiltaan selkeämpää suuntaa osaamisen kehittämiseen, turvallisia tapoja hyödyntää uutta teknologiaa sekä vastuullisuutta, joka näkyy yrityksen arjessa, Onkamo-Häkkinen painottaa tiedotteessa.

Tekoäly

Suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn globaalia keskiarvoa varauksellisemmin: luottamusaste Suomessa on 3,2/10 siinä missä globaalisti se on 4,5. Lisäksi vain 33 prosenttia saa työnantajiltaan riittävästi koulutusta ja ohjeistusta tekoälyn käyttöön.

Suomalaiset kertovat silti säästävänsä päivittäin 103 minuuttia tekoälyä käyttämällä. Tekoäly vapauttaa aikaa luoviin tehtäviin, strategiseen ajatteluun ja osaamisen kehittämiseen ja lisää tehokkuutta, tarkkuutta ja tuottavuutta sekä vähentää työperäistä stressiä.

Inhimillisyyden merkitys tekoälyn yleistyessä kasvaa. Suomalaistyöntekijöistä 82 prosenttia on sitä mieltä, ettei tiettyjä tehtäviä tai päätöksiä tulisi automatisoida eettisistä syistä, ja 92 prosenttia haluaa ihmisen valvovan tekoälyn tekemiä päätöksiä.

Työsuhteiden hallinnassa tekoälyn hyödyntäminen herättää huolta tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

Kääntyvätkö burnout-lukemat uudelleen nousuun?

Vaikka suomalaistyöntekijät kokevat merkittävästi vähemmän burnoutin oireita viime vuoteen verrattuna, tutkimuksessa näkyy samanaikaisesti huolestuttava trendi: suomalaiset pitävät vähemmän vuosilomia kuin aiemmin.

Viimeisen 12 kuukauden aikana työuupumuksen oireita on kokenut 13 prosenttia suomalaisesta työvoimasta, viime vuonna vastaava lukema oli 42 prosenttia.

Sen sijaan vuosilomien pitämisessä on nähtävissä laskua: vuonna 2024 kaikki lomapäivänsä piti 80 prosenttia työntekijöistä, vuonna 2025 enää 68 prosenttia.

Tutkimus herättää kysymyksiä siitä, kääntyvätkö burnout-lukemat uudelleen nousuun tulevaisuudessa, jos työntekijät jättävät jatkossakin palautumisen kannalta olennaiset lomapäivänsä pitämättä.

Työntekijöiden sitoutuminen työnantajiinsa on laskussa. Siinä missä vielä viime vuonna työntekijöistä 51 prosenttia aikoi jatkaa työskentelyä samassa yrityksessä seuraavan 12 kuukauden aikana, lukema on nyt laskenut 40 prosenttiin.

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että työntekijöiden sitoutumista voidaan vahvistaa tarjoamalla selkeitä urakehitysmahdollisuuksia. Vuonna 2024 suomalaisista vain 15 prosenttia aikoi jäädä työnantajayritykseensä, jos tarjolla on urapolkuja, mutta vuonna 2025 lukema on noussut 50 prosenttiin.

Työnantajille tutkimus antaa arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä työntekijöiden sitouttamisessa. Erityisesti suomalaistyöntekijät arvostavat hyvää yrityskulttuuria, työn joustavuutta, työn ja vapaa-ajan tasapainoa, mahdollisuuksia kehittää osaamista sekä markkinaehtoista palkkatasoa.

Vastuullisuuden tärkeys

Tutkimus osoittaa positiivista kehitystä inklusiivisuuden saralla: 61 prosenttia suomalaistyövoimasta määrittelee työympäristönsä inklusiiviseksi ja 67 prosenttia kokee, että eritaustaisia työntekijöitä huomioidaan paremmin (vuonna 2024 vastausprosentti oli 42 %).

Poimintoja videosisällöistämme

Inklusiivisuuskoulutusta on saanut 75 prosenttia työntekijöistä, viime vuonna 39 prosenttia.

Vastuullisuuden tärkeys on kasvanut. Vuonna 2025 jopa 77 prosenttia työntekijöistä haluaa työskennellä sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuuseen sekä kestävyyteen sitoutuneessa yrityksessä. Viime vuonna vastaava lukema oli 46 prosenttia.

– Organisaatiot, jotka osaavat yhdistää teknologian mahdollisuudet ja inhimillisen johtamisen, inklusiivisen kulttuurin sekä vastuullisuuden, pystyvät paremmin vastaamaan työntekijöidensä odotuksiin ja sitouttamaan heitä. Nämä yritykset pystyvät vahvistamaan kilpailukykyään huomattavasti paremmin muihin yrityksiin verrattuna nopeasti kehittyvässä työelämässä, Suvi Onkamo-Häkkinen toteaa.