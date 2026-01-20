Vain harva yli 65-vuotias valitsi yksityislääkärin Kelan kokeilussa

65 vuotta täyttäneet ovat päässeet syyskuusta lähtien yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kela tiedottaa, että niin sanotun valinnanvapauskokeilun käyttö on toistaiseksi ollut varsin maltillista.
Kela maksoi 1.9.–31.12.2025 korvauksia 44 454 asiakkaan kustannuksista. Korvauksia saaneiden osuus Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä nousi 3,3 prosenttiin.
Yhteensä Kela maksoi palveluntuottajille valinnanvapauskokeiluun liittyviä korvauksia hieman yli 4 miljoonaa euroa.
Kokeilun neljän ensimmäisen kuukauden aikana korvausta saaneiden yleisin syy hakeutua vastaanotolle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Ne olivat 20 prosenttia käynneistä. Tavallisia olivat myös hengitys- tai verenkiertoelinten sairaudet.
– Käyttö on ollut yleisempää asiakaskunnan nuoremmissa ikäryhmissä, mikä on odotusten mukaista. Alueellinen vaihtelu on merkittävää ja kokeilua on hyödynnetty erityisesti Uudellamaalla, kertoo erikoistutkija Riina Hiltunen Kelasta.
Keskimääräisen valinnanvapauskokeiluun kuuluvan lääkärikäynnin omavastuuhinta oli syys-joulukuussa 38 euroa. Summa sisältää sekä yleislääkärikäynnin että sen yhteydessä määrättyjen, kokeiluun kuuluvien tutkimusten kustannukset.
Kokeilu jatkuu ja perusterveydenhuollon asiakasmaksun enimmäismäärä nousi 1.1.2026 alkaen 30,20 euroon. Vuonna 2026 sekä 2027 käyntejä voi olla enintään kolme kalenterivuodessa.