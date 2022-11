”Vaikea päätös” – näin uutta tappiota selitetään Venäjällä

Venäjän Ukraina-joukkojen komentaja Sergei Surovikin suositteli keskiviikkona puolustusministeri Sergei Shoigulle vetäytymistä Dnepr-joen länsipuolelta. Puolustusministeri kertoi suorassa lähetyksessä olevansa asiasta samaa mieltä.

Hersonin alueellisen pääkaupungin luovuttamista on pidetty valtavana symbolisena tappiona Kremlille. Asiantuntijoiden mukaan käänteellä tulee olemaan myös vaikutusta taistelukentän tapahtumiin lähikuukausien aikana, sillä Ukrainan pitkän kantaman asejärjestelmät yltävät nyt entistä syvemmälle miehitetyille alueille.

Iskuetäisyydellä on useita rautatieasemia, ammusvarastoja ja muita Venäjän joukkojen huollolle olennaisia kohteita.

Mahdollista vetäytymistä koskeva propagandatyö aloitettiin Venäjällä jo lokakuussa, sillä päätöksen oletettiin aiheuttavan tyytymättömyyttä erityisesti sotaa tukevissa piireissä. Meduza-lehden haastattelemat Kreml-lähteet arvioivat marraskuun alussa vetäytymisen ”todennäköiseksi, mutta ei-toivottavaksi skenaarioksi”.

Lopullisen päätöksen asiasta teki presidentti Vladimir Putin.

Kreml laati valtionmedian toimijoille erityisen viestintäohjeen. Sen mukaan Ukraina piti esittää ”manipulatiivisena ja verenhimoisena” samalla kun lähetyksissä painotettaisiin venäläisjoukkojen ”yrittävän pelastaa sotilaiden ja siviilien henkiä”.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen johtohahmoihin lukeutuva Andrei Turtshak vakuutti vielä toukokuussa, että Herson olisi ”ikuisesti” osa Venäjää. Turtshakin keskiviikkoiltana julkaisemassa Telegram-päivityksessä myönnettiin muuttunut tilanne.

– Poikamme Hersonissa olivat suurten riskien alaisena. Huoltoyhteydet olisivat voineeet katketa minä hetkenä hyvänsä, ja silloin puolustuksen ylläpito olisi ollut erittäin vaikeaa, puolueen yleisneuvoston sihteerinä toimiva Turtshak kirjoitti.

Presidentinhallintoa lähellä olevat lähteet myöntävät Meduzalle, että sotaa kannattavat tahot reagoivat uutiseen ”hyvin negatiivisesti”. Sotilaiden pelastamista korostavan viestintälinjan toivotaan vetoavan erityisesti liikekannallepanossa mobilisoitujen omaisiin.

– Tämä ei ole vain sotilaallinen välttämättömyys, mutta myös kutsu neuvotteluihin. Neuvotteluasemissa on tapahtunut liikettä, toinen Kreml-lähde arvioi.

Venäjän valtionmediassa toistettiin heti keskiviikkoiltana Kremlin toivomaa viestiä. Muun muassa Rossija 1 -kanavan juontaja Vladimir Solovyovin vetämässä keskustelussa korostettiin BBC:n mukaan sitä, että asevoimien ”manööveri” oli ”vaikea, mutta rohkea” päätös.

Ohjelmassa kehotettiin luottamaan kenraaleihin ja selitettiin tappiota sillä, että Venäjä ”taistelee Natoa vastaan”.

It’s clear from Solovyov’s talk show on Russian state TV how the Kremlin will try to explain the Kherson retreat to the Russian public: refers to it as “manoeuvres”, calls it “difficult decision…but brave. Trust the generals.” Oh, and “Russia is fighting Nato.” pic.twitter.com/Jc7AhugETn

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 9, 2022