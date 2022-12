”Vahvempi kuin Ural-vuoret” – Venäjä teki ylistysvideon Sarmat-ohjuksilleen

Venäjällä tunnettu artisti Denis Maidanov on julkaissut propagandalaulun Sarmatushka, jossa ylistetään kehitteillä olevia mannertenvälisiä Sarmat-ydinohjuksia. Lännessä ohjukset tunnetaan nimellä Satan II.

Duuman jäsenenä vaikuttava muusikko Maidanov käyskentelee ohjustukikohdassa sotilasasuun pukeutuneena. Venäjän armeijan orkesteri ja kuoro säestävät taustalla. Jutun alta löytyvällä videoklipillä vilautetaan myös ohjusten laukaisunappeja.

– Sillä on Jenisei-joen täysi voima. Sen tahto on vahvempi kuin Ural-vuoret. Se tulee hajottamaan vihollisemme hetkessä pölyksi. Se on valmis suorittamaan tuomion. Yhdysvaltain ilmapuolustus ei ole sille esteenä. Se ei pelkää sanktioita. Sarmatille on vain yksi ilo: aiheuttaa ongelmia Naton unelmille, kappaleen sanoituksessa ylistetään venäläisohjusta.

Ydinaseilla uhkaileva propagandalaulu herättää huvittuneisuutta sosiaalisessa mediassa. Monet muistuttavat, että Sarmat ei ole vielä edes Venäjän ohjusarsenaalissa.

Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri kommentoi myös videota Twitterissä. Hänen mukaansa kappale kertoo Venäjän epätoivosta.

– Säälittävää porukkaa, ja ilmeisesti melkoinen tarve yrittää kompensoida, kun ukrainalaiset kiusaa ja kaikki muut nauraa, Toveri sanoo ironisesti tviitissään.

🤡 Denis Maidanov made a new hit for Z-patriots

He sings about how the nuclear missiles "Sarmat" are ready to fly to Washington. Meanwhile, these missiles are not even in the Russian arsenal. But for Z-patriots, the main thing is to threaten the world with nuclear war again. pic.twitter.com/NQaWkWZ0vX

— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022