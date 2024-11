Vähävaraisille perheille jaetaan 18000 lahjakorttia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin Hyvä joulumieli -keräys alkaa torstaina.

Tavoitteena on jakaa 18 000 kappaletta 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille, joilla on vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, pienituloisuuden tai jonkin kriisitilanteen vuoksi.

Ohjeet lahjoituksen antamiseen löytyvät keräyksen nettisivuilta.

MLL:n paikallisyhdistykset ja Punaisen Ristin osastot tekevät tarvittaessa yhteistyötä muun muassa paikallisen diakoniatyön, sosiaalitoimen, neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa perheiden löytämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on löytää juuri ne perheet, jotka tarvitsevat apua eniten.

Ruokalahjakorteille on suuri tarve

Noin 130 000 lasta elää vähävaraisissa perheissä. Tämä on 13 prosenttia kaikista lapsista. Keräyksen järjestäjien mukaan sosiaaliturvan leikkaukset ovat heikentäneet vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta.

– MLL:lla on satoja lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, muun muassa perhekahviloita eri puolella maata, joissa kuulemme lapsiperheiden tilanteista. Vuoden 2024 aikana olemme kohdanneet yhä enemmän perheitä, joilla on puutteita perheen perustarpeiden hoitamiseksi. Esimerkiksi rahaa ei ole riittävästi ruokaan ja usein kohtaamispaikassa tarjottu ruoka on päivän tärkein hetki, MLL:n kehittämispäällikkö Tarja Satuli-Kukkonen kuvaa tiedotteessa tilannetta.

– Punaisen Ristin ruoka-avussa eri puolilla Suomea on kuluvan vuoden aikana havaittu, että lapsiperheitä saapuu asiakkaiksi entistä enemmän. Tämä viittaa siihen, että vähävaraisuus koskettaa yhä useampia perheitä, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Salla-Reetta Juuma.

Keräyksen järjestäjien mukaan lahjakortit eivät ratkaise perheiden talousongelmia, mutta ne antavat lapsille ja heidän vanhemmilleen iloa jouluun tiukan taloustilanteen keskellä.

– Samalla keräys nostaa lapsiperheköyhyyden julkisen keskustelun aiheeksi ja haastaa päättäjiä tarttumaan ongelmaan. Köyhyys ei ole vain taloudellinen ongelma, vaan se heikentää myös lapsen hyvinvointia ja aiheuttaa huolta sekä vanhemmille että lapsille, järjestäjät sanovat.

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään tänä vuonna jo 28. kerran. Keräys järjestetään yhteistyössä Ylen kanssa.

– Lahjoittajille Hyvä Joulumieli -keräykseen osallistuminen on konkreettinen tapa osoittaa välittämistä joulun aikaan, järjestäjät sanovat.