Ukrainan kannalta vaarallisiksi viesteiksi voidaan kuvata sitä, että Yhdysvaltojen kerrotaan painostavan Ukrainaa saamaan rauhanneuvottelut päätökseen kevään aikana.

– (Ukrainan presidentti Volodymyr) Zelenskyi on toistuvasti osoittanut neuvotteluvalmiuttaan, aina varhaisista kompromissitarjouksista Nato-jäsenyyden saamisen hylkäämiseen. Ukraina on tullut neuvottelupöytään useammin kuin kerran, toteaa Puolan kansainvälisten suhteiden instituutissa työskentelevä Daniel Szeligowski X-palvelussa.

– Nimenomaan (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin on lopulta tultava neuvottelupöytään, mutta Yhdysvaltojen nykyinen politiikka viestii hänelle, ettei hänen vieläkään tarvitse tehdä sitä.

Yhdysvaltain välittämät Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvottelut päättyivät eilen toisena päivänään Genevessä alle kahden tunnin jälkeen. Neuvotteluiden kerrotaan loppuneen kuin seinään, eikä kumpikaan osapuoli kertonut julkisesti edistymisestä.

Ruotsin entinen pääministeri, poliittinen vaikuttaja Carl Bildt toteaa, ettei tämä valitettavasti ole yllätys.

– Vladimir Putin lähetti keskusteluihin kaikkein maksimalistisimman miehensä. Hän luultavasti ajatteli, että näillä maksimaalisilla vaatimuksilla keskeisissä kysymyksissä on nyt (Donald) Trumpin tuki. Ja mikä kummallisinta, näin asia vaikuttaa olevan, Bildt kommentoi neuvotteluja X:ssä.

Daniel Szeligowskin mukaan Yhdysvaltain viestintä rauhanneuvotteluissa on asioiden yleistämistä ja pelkistämistä.

– Se on yritys rakentaa rinnakkaistodellisuus. Putin ei ole muuttanut kantaansa kompromissista Ukrainan kanssa, ja oletetut tekniset myönnytykset on tarkoitettu johtamaan kokemattomia amerikkalaisia ​​neuvottelijoita harhaan.

– Putin ei ole toistaiseksi osoittanut halukkuutta kompromissiin Ukrainan kanssa. Hänen sotatavoitteensa ovat edelleen maksimalistisia – Ukrainan alistaminen ja sen hallinnon muuttaminen. Hän pyrkii Ukrainan jakamiseen ja jäljelle jäävän alueen muuttamiseen Venäjän protektoraatiksi. Hänellä ei ole mitään todellista kiinnostusta (Itä-Ukrainan) Donbassia kohtaan.