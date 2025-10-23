Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Uskaltaisitko nousta tällaisen auton kyytiin? POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Vaaralliset renkaat tulivat taksikuskille kalliiksi, kilvet pois

  • Julkaistu 23.10.2025 | 15:07
  • Päivitetty 23.10.2025 | 15:08
  • Liikenne, Taksit
Asiakas oli kyydissä pysäytyshetkellä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Huonokuntoisilla renkailla ajaminen tuli taksikuljettajalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvan auton renkaasta. Kuva on nähtävissä artikkelin alussa ja lopussa olevalta upotteelta.

– Kuljetti taksia asiakas kyydissä, molemmat takarenkaat olivat kunnoltaan määräysten vastaiset. Vasemmassa takarenkaassa näkyi metallikudokset ja oikeassa takarenkaassa kulutuspintaa ei juuri ollut, Pasterstein kuvailee puutteita.

Seurauksena kuljettajalle määrättiin 12 päiväsakkoa. Autosta otettiin kilvet irti, eli kyseisellä autolla ei ajeta taksiajoja hetkeen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)