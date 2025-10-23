Vaaralliset renkaat tulivat taksikuskille kalliiksi, kilvet pois

Huonokuntoisilla renkailla ajaminen tuli taksikuljettajalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvan auton renkaasta. Kuva on nähtävissä artikkelin alussa ja lopussa olevalta upotteelta.

– Kuljetti taksia asiakas kyydissä, molemmat takarenkaat olivat kunnoltaan määräysten vastaiset. Vasemmassa takarenkaassa näkyi metallikudokset ja oikeassa takarenkaassa kulutuspintaa ei juuri ollut, Pasterstein kuvailee puutteita.

Seurauksena kuljettajalle määrättiin 12 päiväsakkoa. Autosta otettiin kilvet irti, eli kyseisellä autolla ei ajeta taksiajoja hetkeen.

