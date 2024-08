Vaarallinen tilanne: Kiviä sinkoili räjähdeonnettomuudessa

Helsingissä Laakson sairaalan työmaalla sattui perjantaina räjähdeonnettomuus, kertoo Helsingin poliisi. Räjähdyksen voimasta irtokiviä sinkoili työmaalta ainakin Stenbäckinkadulle. Katu on rauhallinen asuinkatu, jonka kulmassa on ravintola ja alkupäässä senioritalo. Kadun lopussa sijaitsee lastensairaala.

Paikalta otettujen kuvien perusteella ainakin yksi kivi on osunut Stenbäckinkadulle parkkeeratun henkilöauton konepeltiin sellaisella voimalla, että konepelti on irronnut ja romuttunut. Kivi tai kiviä on osunut myös auton tai autojen ikkunoihin ja rikkonut niitä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta ennen kolmea perjantaina iltapäivällä. Kaksi ihmistä loukkaantui, ja heidät kuljetettiin jatkotutkimuksiin.

Alustavien selvitysten perusteella työmaatyöt johtivat siihen, että työmaalla räjähti vanha louhintaräjähde. Poliisi tutkii tapausta toistaiseksi onnettomuutena, ja jatkaa paikalla tapahtuneen tutkintaa.