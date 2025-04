Hyytävä havainto: Kreml puhuu Virosta kuin Ukrainasta ennen sotaa

Venäjä käyttää Virosta narratiiveja, joita se historiallisesti on käyttänyt Ukrainaa vastaan. Näin pohjustetaan tilannetta, jolla Kreml voisi perustella mahdollisen tulevan hyökkäyksen Viroa vastaa, toteaa yhdysvaltalainen ajatuspaja Institute for the Study of war (ISW).

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on syyttänyt Viroa ”jahdista” ortodoksiuskontoa vastaan. Ulkoministeriö on myös toistanut Venäjän ortodoksikirkon johdon esittämiä syytöksiä, joiden mukaan Viro sortaa ortodokseja.

Väitteitä nostettiin esiin sen jälleen, kun Viron parlamentti 9. huhtikuuta hyväksyi kirkko- ja seurakuntalakiin muutoksia, jotka pakottaisivat Viron ortodoksisen kirkon katkaisemaan yhteytensä Moskovan patriarkaattiin, jolla on läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Kreml on käyttänyt Moskovan patriarkaattia välineenä hybridioperaatioissaan erityisesti miehitetyssä Ukrainassa sekä entisen Neuvostoliiton maissa. Tavoitteena on uskonnonvapauden tukahduttaminen, sekä sotamyönteisen ja Kremliä tukevan ideologian edistäminen.

Venäjä on jo pitkään luonut informaatio-olosuhteita toteuttaakseen Baltian maiden vastaisia hybridioperaatioita.

Kreml pyrkii antamaan kuvaa venäläisten maanmiestensä suojelusta ulkomailla, jossa yhtenä osana on suojelu ”uskonnollisista syistä johtuvalta vainolta.” ISW arvioi, että mikäli Viro vahvistaa esitetyt lakimuutokset, Venäjä saattaa pyrkiä yhdistämään ja tehostamaan näitä retorisia keinoja.