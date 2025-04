”Yhä enemmän henkilöitä, joilla on oma intressi taistelujen jatkamiseen”

Vladimir Putin on julistanut aikovansa nostaa Ukrainan vastaisen sodan veteraanit Venäjän uuteen eliittiin. Samaan aikaan maan huipulla on tutkija Ksenija Kirillovan mukaan käynnissä myös muita rinnakkaisia kehityskulkuja.

– Yksi niistä on omaisuuden uudelleenjako, jota on tapahtunut useissa vaiheissa ja eri suuntiin helmikuussa 2022 alkaneen täysimittaisen hyökkäyssodan myötä. Ensin tapahtui Venäjän markkinoilta vetäytyneiden länsimaisten yritysten omaisuuden kansallistaminen ja uudelleenjako, jolloin takavarikoitu omaisuus annettiin palkkioina uskollisille bisnesmiehille ja hallintoa lähellä oleville yritysryhmille, Venäjän yhteiskuntaan, propagandaan ja ulkopolitiikkaan erikoistunut Kirillova sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Toinen vaihe oli sotateollisuuskompleksiin kuuluvien yhtiöiden ja muiden ”strategisten” yritysten kansallistaminen. Nämä yritykset olivat venäläisiä, mutta vaikka niiden omistajat osoittivat lojaalisuutta viranomaisille ja myivät ulkomaiset omistuksensa, ne voitiin kuitenkin ottaa haltuun, jos sen katsottiin olevan valtion edun mukaista, hän toteaa.

Merkittäviä omaisuuseriä on hänen mukaansa takavarikoitu henkilöiltä, jotka ovat lähteneet Venäjältä täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tai jotka ovat puhuneet kielteisesti Putinin nykyisestä politiikasta.

Huhtikuussa 2023 lainsäädäntöä muutettiin niin, että venäläiset liikemiehet, joilla oli toisen maan kansalaisuus tai oleskelulupa, luokiteltiin ”ulkomaisiksi sijoittajiksi”, mikä helpotti strategisesti tärkeiden yritysten ottamista valtion hallintaan. Seurauksena on ollut Kirillovan muutos Putinia ympäröivässä liike-elämän sisärenkaassa.

– Pakotteista kärsineet sekä demokratisoitumista ja länsisuhteiden palauttamista kaipaavat henkilöt ovat nopeasti menettämässä vaikutusvaltaansa ja korvautumassa uskollisilla ihmisillä, jotka ovat hyötyneet sodasta ja kannattavat sen jatkamista, hän sanoo.

Myös Venäjän upseerikunnassa on hänen mukaansa tapahtunut muutoksia, eikä soraääniä enää sallita.

– Sotilaat, jotka valittavat, että rintamasta on tulossa järjestäytyneen rikollisuuden pesäke, jossa huumekauppa, ryöstely ja varkaudet kukoistavat, siirretään rynnäkköyksiköihin ja lähetetään pikaoikeudenkäynneillä kuolemaan, hän toteaa.

Asevoimien syyttäjänvirasto on nimenomaisesti kieltänyt käsittelemästä rintamakomentajia koskevia valituksia, vaikka sotilaat ja heidän omaisensa valittavat pahoinpitelyistä, teloituksista, rikollisista käskyistä ja kiristyksestä.

– Vaikka on raportoitu, että sotilaiden luotiliivien sisään on tungettu kranaatteja, jotka on räjäytetty, että heitä on työnnetty jäätäviin kuoppiin ilman ruokaa tai vettä, ja että heitä on ammuttu lähietäisyydeltä, syyttäjänvirasto on määrännyt hautaamaan tällaisia tapauksia koskevat valitukset. Tämän seurauksena ilmiantajia eliminoidaan, kun taas sadistit ja murhaajat pysyvät komennossa. Upseerikunta, jota ei ennen sotaakaan tunnettu korkeasta moraalisesta tasosta, on yhä enemmän rikollisten hallussa, ja sodan jatkuminen antaa suojan heidän laittomille toimilleen, Kirillova kertoo.

– Kremlillä ei ole voimavaroja taistelutoiminnan tehostamiseen, joten se näyttää tyytyvän sodan nykyiseen intensiteettiin. Kun Putinin lähipiiriin ilmestyy yhä enemmän henkilöitä, joilla on henkilökohtainen intressi taistelujen jatkamiseen, heidän roolinsa on yhä tärkeämpi seikka arvioitaessa Kremlin valmiutta rauhaan, Kirillova painottaa.