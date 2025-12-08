Vaarallinen someilmiö yleistyy nuorten keskuudessa, seuraukset voivat olla pysyvät

Vaaralliset somehaasteet eivät kuulu liikenteeseen, muistuttaa Liikenneturva.

Liikenneturvan kyselyssä nuorista vain harva kertoo osallistuneensa somehaasteeseen, jossa on rikottu liikennesääntöjä tai toimittu muuten vaarallisella tavalla. Useampi on kuitenkin ollut kyydissä, kun kaveri on tarttunut haasteeseen. Osa myös myöntää yllyttäneensä kuljettajaa riskinottoon. Liikenneturva korostaa, että vaaralliset somehaasteet tai muu temppuilu eivät kuulu liikenteeseen.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Niklas Gullfors toteaa, että sosiaalisessa mediassa kiertävät haasteet liikenteeseen ovat ilmiönä huolestuttava.

– Somessa näkyvät temput tehdään usein suljetuilla alueilla tai kokeneiden kuljettajien toimesta – arjessa olosuhteet eivät ole samanlaiset. Temput eivät vaaranna pelkästään kuljettajaa vaan tulilinjalle voivat joutua myös matkustajat ja jopa sivulliset. Usein niissä rikotaan lakia ja muistoksi voi saada videokuvan lisäksi rikosoikeudellisia seurauksia, Gullfors sanoo tiedotteessa.

Lumentulo lisää houkutusta myös niin kutsuttuun luisutteluun, linttaamiseen, ”sladitteluun” tai penkkajenkkaan, eli auton ohjaamiseen tarkoitukselliseen sivuluisuun. Monesti suoritus kuvataan ja videomateriaali jaetaan sosiaaliseen mediaan.

– Vaikka omaisi tehokkaan ja sopivasti takavetoisen auton, jolla olisi mukava näyttää kavereille, ei pelleily kuulu liikenteeseen. Linttaamista voi kokeilla suljetuilla ajoradoilla, ei liikenteessä”, Gullfors painottaa ja muistuttaa sivutörmäyksen vaarallisuudesta.

– Jos sivuluisu lähtee lapasesta, suurimmat törmäysvoimat kohdistuvat usein auton kylkeen. Kyljessä on vähemmän suojaavia elementtejä kuin auton keulassa ja liikenneympäristössä on pahoja esteitä törmätä: on siltapilareita, kiviä, kallioleikkauksia ja valaisinpylväitä. Somehaasteet unohtuvat nopeasti, mutta seuraukset voivat olla pysyviä.

Liikenneturvan kyselyssä joka kymmenes nuori on istunut kyytiläisenä somehaastetta suorittavalla kuljettajalla. Yli puolet nuorista kertoo puuttuneensa kuljettajan toimintaan, jos hän on ajanut vaarallisella tavalla.

– Vaikka kuljettaja on se, joka vastaa kaikkien kyydissä olevien turvallisuudesta, myös matkustaja voi vaikuttaa. Esimerkiksi juuri puuttumalla tilanteeseen, jossa kuljettaja on luisumassa riskinottoon tai muihin typeryyksiin. Haasteita tai temppuilua ei tule myöskään lietsoa somessa yllyttämällä, tykkäämällä tai jakamalla. Turvallinen ajotaito ei ole temppuilua – se on ennakointia, rauhallisuutta ja vastuuta, Gullfors neuvoo.

Liikenneturva selvitti 15–24-vuotiaiden suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselytutkimuksella syyskuussa 2025. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 811 nuorta, joista henkilöauton ajokortti on 463 17–24-vuotiaalla.