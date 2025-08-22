Verkkouutiset

ABC ei ole aikeissa luopua ikonisesta peukalologostaan. LEHTIKUVA / OLLI HÄKÄMIES

IL: ABC lopettaa peukkuenergiaa-mainoslauseensa

  • Julkaistu 22.08.2025 | 12:59
  • Päivitetty 22.08.2025 | 12:59
  • Yritykset
Syynä ovat kielteiset mielikuvat.
Liikennemyymäläketju ABC luopuu ”peukkuenergiaa”-iskulauseensa käytön markkinoinnissaan, kertoo Iltalehti.

Syynä ovat ”peukku”-sanaan viime aikoina liitetyt mielikuvat. Sana ”peukku” on tullut tunnetuksi alfa-PVP -muuntohuumeen lempinimenä. Tästä syytä myös liikennemyymäläketjun iskulause on herättänyt ihmisissä kielteisiä mielikuvia.

– Ymmärretään, että tämä on aika ikävä ilmiö niille, joilla se on lähipiirissä. Voidaan olla toistaiseksi ilman sitä termiä. Ei se nyt varmaan meidän bisnekseen vaikuta puolin tai toisin, en sitä oikein usko, ABC:n markkinointipäällikkö Timo Jalo kommentoi IL:lle.

Slogan ehti olla ketjun käytössä useamman vuoden ajan. Sitä alettiin käyttää ennen kuin sana ”peukku” tuli yleisesti tunnetuksi muuntohuumeen nimenä.

ABC on joutunut kielteisen julkisuuden kohteeksi myös sen takia, että sen logona on peukaloa esittävä symboli. Logo on ollut käytössä jo 2000-luvun alusta alkaen. Ketjun suunnitelmissa ei ole luopua logostaan.

Uusimmat
