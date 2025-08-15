Vaarallisen ”peukun” käyttö on yleisintä näissä kaupungeissa

Vaarallista alfa-PVP:tä eli ”peukkua” käytetään eniten Etelä- ja Lounais-Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä jätevesiseurannasta. Sen avulla voidaan tarkkailla myös huumausaineiden käyttöä.
Poliisin mukaan ”peukun” käyttö on yleistynyt viime aikoina ja se näkyy poliisin työssä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla päivittäin. THL:n oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar kertoo laitoksen tiedotteessa, että aineen lisääntynyt käyttö näkyy myös jätevesiseurannassa.
– Sen ongelmallinen käyttö on jatkuvaa, mikä näkyy jätevesitutkimuksissa tasaisina jäämämäärinä viikon eri päivinä. Alfa-PVP:tä käytetään myös korvaamaan perinteisempien huumeiden, kuten amfetamiinin käyttöä, Gunnar arvioi.
Hänen mukaansa aineen käyttö on moninkertaistunut monissa suurissa kaupungeissa viime vuosien aikana. Tuoreimpien tietojen mukaan käyttö on ollut alkuvuonna runsasta esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.
Tiedot ovat osittain puutteellisia, sillä jatkuvaa jätevesiseurantaa tehdään vain suurimmissa kaupungeissa. Joka toinen vuosi tehtävän jätevesiseurannan perusteella aineen käyttöä on havaittu myös lukuisissa pienemmissä kaupungeissa.
Myös kaupunkien sisällä on eroja. Poliisi on kertonut aiemmin, että esimerkiksi Helsingissä ”peukku” aiheuttaa ongelmia etenkin Kallion ja Sörnäisten alueella.
Huumausaineen käyttö aiheuttaa muun muassa kiihtyneisyyttä, paranoidista psykoosia, väkivaltaista käyttäytymistä, sekavuutta ja kognitiivisia ongelmia. Pitkäaikainen aineen käyttö näkyy usein myös henkilön ulkoisessa olemuksessa.
Poliisi on huolissaan myös huumeiden käyttöön liittyvistä omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Viranomainen kertoo tehostaneensa huumekauppaan liittyvää valvontaa niin kaduilla kuin verkossa.
Jätevesiseurannan tuloksista kertoi ensin muun muassa Iltalehti.