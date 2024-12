Vaarallinen huijaus leviää: Kiristäjät vievät tietosi ja uhkaavat tappaa sinut

Tietoturvayhtiö McAfee on löytänyt vaarallisen haittaohjelman yhteensä 15 Android-sovelluksesta. Haittaohjelman saastuttamia sovelluksia on ehditty ladata Google Play -sovelluskaupan kautta peräti kahdeksan miljoonaa kertaa.

Haittaohjelman nimi on SpyLoan, jonka tarkoituksena on urkkia ihmisten tietoja. Yleensä urkinta alkaa sillä, että haittaohjelma näyttää käyttäjälle edullisia lainatarjouksia eri finanssialan toimijoiden nimissä. Huijausta on voinut olla vaikea tunnistaa, sillä huijareiden tekemät mainokset ovat jäljitelleet tunnettujen rahoituslaitosten oikeita mainoksia.

”Edullisen tarjouksen” saadakseen käyttäjän on luovutettava tietojaan haittaohjelmalle ja myönnettävä sovellukselle käyttöoikeuksia laitteella oleviin tietoihin. Myöhemmin urkinnan avulla saatuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kiristykseen. McAfeen mukaan kiristäjät ovat lähestyneet uhria tuntuvilla laskuilla. Pahimmissa tapauksissa kiristystä on tehostettu jopa tappouhkauksilla tai uhkauksilla julkaista uhrin arkaluontoisia tietoja verkossa.

McAfeen mukaan haittaohjelman saastuttamia sovelluksia on ladattu pääasiassa Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa.

Paras tapa suojautua haittaohjelmalta on olla tarkkana sen kanssa, millaisia sovelluksia laitteelleen asentaa. Kiristyksiltä voi suojautua myös huolehtimalla siitä, ettei anna sovelluksille mitään ylimääräisiä käyttöoikeuksia. Hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään siinä vaiheessa, jos sovellus vaatii poikkeuksellisen paljon oikeuksia laitteen tietoihin.

McAfeen mukaan edellä mainituissa tapauksissa kiristäjät ovat päässeet käsiksi esimerkiksi laitteen mikrofoniin, kameraan, yhteystietoihin, kalenteriin ja jopa puhelutietoihin. Käyttöoikeuksista riippuen kiristäjät ovat voineet päästä käsiksi myös kaikkiin laitteella oleviin tiedostoihin.

Poista nämä sovellukset heti

Haittaohjelman saastuttamia sovelluksia ei ole enää ladattavissa Google Playssa. Jokaisen Android-laitteen käyttäjän kannattaa kuitenkin tarkastaa, mitä sovelluksia laitteille on asennettu. Mikäli sovellusten joukossa on joku alla mainituista, se tulee poistaa laitteelta välittömästi:

Préstamo Seguro-Rápido, seguro (com.prestamoseguro.ss)

Préstamo Rápido-Credit Easy (com.voscp.rapido)

ได้บาทง่ายๆ-สินเชื่อด่วน (com.uang.belanja)

RupiahKilat-Dana cair (com.rupiahkilat.best)

ยืมอย่างมีความสุข – เงินกู้ (com.gotoloan.cash)

เงินมีความสุข – สินเชื่อด่วน (com.hm.happy.money)

KreditKu-Uang Online (com.kreditku.kuindo)

Dana Kilat-Pinjaman kecil (com.winner.rupiahcl)

Cash Loan-Vay tiền (com.vay.cashloan.cash)

RapidFinance (com.restrict.bright.cowboy)

PrêtPourVous (com.credit.orange.enespeces.mtn.ouest.wave.argent.tresor.payer.pret)

Huayna Money – Préstamo Rápido (com.huaynamoney.prestamos.creditos.peru.loan.credit)

IPréstamos: Rápido Crédito (com.credito.iprestamos.dinero.en.linea.chile)

ConseguirSol-Dinero Rápido (com.conseguir.sol.pe)

ÉcoPrêt Prêt En Ligne (com.pret.loan.ligne.personnel)

