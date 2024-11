Vaalitulos paljasti valtavan käänteen USA:n äänestäjissä

Donald Trumpin arvioidaan keränneen taakseen laajan koalition, joka koostui monista demokraatteja aiemmin äänestäneistä ryhmistä.

Republikaanien ehdokas lisäsi kannatustaan latinojen ja afroamerikkalaisten parissa. New York Timesin mukaan monet Trumpia äänestäneet arabi- ja muslimiäänestäjät olivat raivoissaan Joe Bidenin linjasta Gazan sodan suhteen. Republikaanien tuki ei silti horjunut Israeliin myönteisesti suhtautuvien parissa.

Demokraattien Kamala Harrisin vaalikampanja aliarvioi asiantuntijoiden mukaan äänestäjien huolet taloustilanteesta ja erityisesti inflaatiosta. Donald Trumpin epäkorrektit lausunnot ja muut henkilökohtaiset puutteet jäivät taka-alalle.

Monet äänestäjät sanoivat, etteivät he tienneet tarpeeksi Kamala Harrisista tai tämän poliittisesta linjasta. Demokraattien leirissä tappion syyksi on esitetty myös sitä, ettei varapresidentti ottanut riittävästi etäisyyttä Joe Bidenin hallintoon. Näin arvioi muun muassa edustajainhuoneen demokraattiedustaja Adam Smith, joka olisi toivonut kampanjan siirtyvän enemmän kohti poliittista keskustaa.

– Äärivasemmisto johtaa meidät kohti syvää kuoppaa, Smith sanoi viitaten puolueen maahanmuutto- ja poliisilinjauksiin.

Wall Street Journalin mukaan Donald Trump sai 42 prosenttia latinoäänistä, kun osuus oli viime vaaleissa 35 prosenttia ja 28 prosenttia vuonna 2016. Yhdysvalloissa on 36,2 miljoonaa äänestysikäistä latinotaustaista henkilöä eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2000. Demokraatit keräsivät aiemmin noin kaksi kolmasosaa latinovähemmistön äänistä.

Donald Trumpin kampanjan viestinnässä vähemmistöjä kohdeltiin kuin muitakin amerikkalaisia. Valtaosa työväenluokkaisista äänestäjistä oli huolissaan kohonneista elinkustannuksista ja laittoman maahanmuuton määrästä. He eivät olleet korkeakoulutetun vasemmiston lailla huolissaan sukupuoli-identiteettiin liittyvistä asioista. Viesti vahvasta taloudesta vetosi äänestäjiin.

Kolumbiasta Yhdysvaltoihin vuosikymmeniä sitten muuttanut Diego Ballesteros sanoo, ettei Donald Trump ole kaikkein sympaattisin ihminen.

– Mutta en välitä sympaattisuudesta vaan vahvasta taloudesta. Kun Trump oli presidentti, meillä oli alhaisemmat asumiskustannukset ja edullisempaa polttoainetta, Ballesteros sanoo WSJ:lle.

Focaldata-tutkimusyhtiön Patrick Flynn on jakanut nelikentän presidenttiehdokkaiden äänten jakautumisesta koulutuksen ja tulotason mukaan. Kamala Harrisin kannattajakunta painottui korkeasti koulutettuihin ja hyvin toimeentuleviin äänestäjiin, toisin kuin esimerkiksi Barack Obamalla vuonna 2012. Donald Trumpin äänestäjistä suurempi osa oli pienituloisia verrattuna vuoden 2016 vaaleihin.

– On vaikea liioitella sitä, kuinka nopeasti Yhdysvaltain puolueiden äänestäjäkoalitiot ovat muuttuneet. Demokraatit ovat nyt korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten puolue. Vain 12 vuotta sitten asia oli päinvastoin. Tästä näkökulmasta Trumpin koalitio oli lähempänä Obamaa vuonna 2008 kuin Harrisin koalitio, Flynn kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hard to overstate just how rapid the changes in US party coalitions have been.

The Democrats are now the party of high education *and* high income voters. Just 12 years ago, the inverse was true.

On these terms, the Trump coalition was closer to Obama 2008 than the Harris one! pic.twitter.com/7GqqT8G7rb

— Patrick Flynn (@patrickjfl) November 7, 2024