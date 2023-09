Vaalitarkkailijoita pakkovärvätään Venäjän armeijaan

Venäläinen vaalitarkkailujärjestö Golos kertoo, että Venäjän kommunistisen puolueeseen kuuluva vaalitarkkailija huomasi, kuinka Moskovassa Sokolinaja Goran äänestyspaikalla vaalilautakunnan puheenjohtaja ja Yhtenäisen Venäjän vaalitarkkalija yhdessä täyttivät ja leimasivat äänestyslippuja valtapuoluetta edustavan Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin hyväksi.

Kun kommunistien vaalitarkkailija alkoi videoida tapahtunutta, piilotti lautakunnan puheenjohtaja täytetyt äänestysliput ensin pöytänsä alle ja alkoi sitten niitä repiä niitä roskiin väittäen, että kyse oli ”ylimääräisistä äänistä”.

Vaikka Venäjän muut lailliset puolueet, kuten kommunistit, kuuluvat järjestelmän hyväksymään sisäiseen oppositioon, ovat niiden vaalitarkkailijat ikävä piikki hallinnon edustajien lihassa.

Kommunisteja Krasnodarin Gelendzhikissä edustava Aleksandr Safronov on kertonut, että kutsunnoista vastaavan sotakomissariaatin työntekijät ovat jakaneet vaalitarkkailijoille liikekannallapanomääräyksiä.

Venäjään erikoistunut sotahistorioitsija Chris Owen on jakanut kuvan vaalitarkkailijalle annetusta liikekannallepanomääräyksestä, jossa tämä määrätään astumaan asepalvelukseen maanantaina 11. syyskuuta kello 9 aamulla. Owen kuvailee tätä yhdeksi keinoksi tehdä vaaleista ”entistä epäreilummat”.

– Jälleen yksi vaalihäväistys Genedzhikissä. Vaaliroistot ovat ottaneet toimintaansa mukaan sotakomissariaatin, jonka edustajat käyvät lautakunnissa, pelottelevat tarkkailijoita ja jakelevat palvelukseen astumismääräyksiä, kirjoittaa Safronov.

Owenin mukaan hallinnon ”antama viesti on varsin selvä”.

– Jos yrität millään tavalla varmistaa vapaita ja rehellisiä vaaleja Venäjällä, lähetetään sinut sotimaan ja mahdollisesti kuolemaan Ukrainaan.

