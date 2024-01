Vaalihäirintään presidentinvaaleissa on syytä varautua

Presidentinvaaleihin on aikaa tasan kolme viikkoa, ennakkoäänestyksen alkamiseen reilu viikko. Uhkia ei pidä turhaan maalata, mutta vaalihäirinnän mahdollisuus on otettava huomioon – vakavasti. Ehdokkaita todennäköisemmin häirinnän kohde lienee vaalien luotettavuus ja vaalijärjestelmä. Häirinnän keinoina saatamme nähdä muun muassa moninaista informaatiovaikuttamista ja palvelunestohyökkäyksiä. Itse kunkin syytä olla valppaana.

Tarkoituksellinen valtiollinen vaalihäirintä on yksi, ja viime vuosina maailmalla korostunut, hybridivaikuttamisen muoto. Vaalihäirintä itsessään ei ole uusi ilmiö – historiasta löytyy paljon tapauksia, joissa ulkopuolinen toimija on pyrkinyt suoraan tai välillisesti vaikuttamaan vaalien tulokseen. Vuosien 1945–2000 välillä tapauksia raportoitiin maailmassa yli sata.

Nykyisin käytössä oleva teknologia, informaatioympäristön muutos ja tietoyhteiskuntien haavoittuvuus tarjoavat vaaleihin kohdistuvalle häirinnälle uusia keinoja, jotka ovat suhteellisen helposti toteutettavia, hankalasti jäljitettäviä ja kiistettävissä olevia toimintatapoja.

Esimerkiksi Ranskan presidentinvaaleissa 2017 internetiin vuodettiin Emmanuel Macronin kampanjan sisäisiä asiakirjoja ja sähköposteja sekä someen jaettiin valedokumentteja. Materiaali vuodettiin muutamia tunteja ennen vaalikampanjoinnin päättymistä, jotta vuotojen ja valedokumenttien psykologinen vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

Vaalihäirintä sekä vaalien luotettavuudesta huolehtiminen ovat merkittäviä puheenaiheita tällä hetkellä läntisessä maailmassa. Yli kahden miljardin ihmisen – neljänneksen maapallosta – arvioidaan äänestävän eri vaaleissa vuonna 2024.

Valtiot ovat kyvykkäimpiä toimijoita vaalien häirintään ja vaikuttamiseen, mutta ne eivät ole ainoita toimijoita. Ei-valtiolliset toimijat, kuten ääriliikkeet, voivat tarkoituksellisesti pyrkiä toimillaan luomaan sekaannusta vaalien toteuttamiseen ja epäluottamusta vaalitulosta kohtaan. Menneisyydestä löytyy myös esimerkkejä, joissa yksittäinen ihminen on pyrkinyt vakavastikin häiritsemään vaaleja saadakseen julkisuutta omalle asialleen tai pyrkiessään edesauttamaan oman ehdokkaansa valintaa.

Huomiota on meillä syytä kiinnittää erityisesti informaatiovaikuttamiseen. Tässä jokainen meistä on eturintamassa. Informaatio-operaatio voi kohdistua vaalijärjestelmään, puolueisiin, ehdokkaisiin, mediaan ja kansalaisiin. Kuten aina, tärkeää on lähdekriittisyys ja kylmäpäisyys.

Tekoälyn hyväksikäyttämistä vaalihäirinnässä koetaan todennäköisesti tänä vuonna eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi viime vuonna Slovakian presidentinvaaleissa levitettiin tekoälyllä vääristeltyä ääninauhaa. Videoiden, kuvien ja äänen syväväärennökset yleistyvät vaalihäirinnässä. Yhdysvalloissa tulevien presidentinvaalien turvaamisessa on tähän kiinnitetty erityinen huomio.

Vaalihäirintä on Suomessa tiedostettu ja siihen varauduttu. Vaalien turvallisuuden varmistamisen takia Suomessa on sähköisen tai internet-äänestyksen sijasta luotettava ”kynä-paperi -äänestysmenetelmä.” Toivottavasti vielä pitkän aikaa tulevaisuudessakin. Tämä siksi, koska keskiössä on ihmisten luottamus itse äänestysprosessin, vaalien käytännön toteuttamisen, oikeellisuuteen ja rehellisyyteen. Vaalien tulokseen on demokratiassa voitava luottaa.

Mikään äänestysjärjestelmä, perinteinen analoginen tai digitaalinen, ei ole aukottoman turvallinen. Siksi uusia häirintäkeinoja on nopeasti tunnistettava ja niistä raportoitava. Vaaleissa käytettävien tietojärjestelmien turvallisuudesta huolehdittava ja äänestyspaikoilla oltava erityisen tarkkana. Äänestyspaikoilla toimittaessa ja äänten laskennassa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä riittävää valvontaa.

Jokainen voi itse lisätä vaalien luotettavuutta ennen kaikkea äänestämällä. Mitä useampi suomalaisista on vaaleissa mukana ja tuntee vastuullisuutensa, sitä vaikeampi vaaleihin on sekaantua tai niiden uskottavuutta horjuttaa. Vastuu on yhteinen.

Vaalien turvallisuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on demokratian turvaamista. Vaaleja voi pitää demokraattisen yhteiskunnan keskeisenä puolustuslinjana. Siksi siitä on pidettävä erityisen hyvää huolta. Yhdessä.