Vaaleihin 22 päivää – Ruotsin demarit gallupjohdossa

Ruotsin valtiopäivävaaleihin on aikaa enää 22 päivää, ja pääministeri Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit ovat vahvistaneet gallupjohtoaan. Asiasta uutisoi Svenska Dagbladet.

Sosiaalidemokraattien kannatus on tuoreen Svd/Sifo-mielipidekyselyn mukaan nyt 32,7 prosenttia, mikä toteutuessaan merkitsisi puolueen parasta vaalitulosta sitten vuoden 2006. Ulf Kristerssonin johtaman maltillisen kokoomuksen, eli moderaattien kannatus on taas laskenut alle viime valtiopäivävaalien tuloksen, ollen kyselyssä nyt 17,6 prosenttia. Ruotsidemokraattien suosio on 16,1 prosenttia, puolueen alhaisin lukema yli neljään vuoteen.

Andersson ja Kristersson kamppailevat syyskuun valtiopäivävaaleissa pääministerin paikasta. Anderssonin pääministeriyden takana seisovat sosiaalidemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue. Moderaattien luotsaamaan porvarilliseen blokkiin lukeutuvat myös Ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit.

Anderssonin blokki on tuoreessa kyselyssä siirtynyt selvään johtoon, ja yhteensä nämä neljä puoluetta keräävät nyt 52,1 prosentin kannatuksen. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin hankalaa, sillä etenkin liberaali keskustapuolue ja vasemmistopuolue ovat julkisuudessa jatkuvalla törmäyskurssilla. Porvarillisen blokin sisällä keskustelua herättää etenkin Ruotsidemokraattien asema, eikä puolueella Ulf Kristerssonin mukaan ole asiaa hallituspuolueeksi.

Vähemmistöhallitukset ovat Ruotsissa yleisiä, jolloin hallitus etsii politiikalleen tukea niin sanottujen apupuolueiden piiristä.