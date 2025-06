Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen vaatii johtavalta oppositiopuolue SDP:ltä kantaa, sitoutuuko se valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen kolumnissaan esittämiin miljardien sopeutuslukuihin.

Valkosen mukaan Majasen kirjoitukseen on suhtauduttava ”erittäin vakavasti”.

– Valtiovarainministeriö ei tietenkään kevyin perustein nosta julkiseen keskusteluun tämänkaltaisia lukuja. Taustalla on syvä huoli meidän julkisen talouden kestävyydestä, kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Valkonen kommentoi asiaa Verkkouutisille.

Majanen suositti tiistaina julkaistussa kolumnissaan, että tällä vaalikaudella tarvitaan vielä miljardin euron lisäsopeutus ja tämän toteutuessa seuraavalla vaalikaudella vielä 5–9 miljardin edestä lisätoimia.

Valkonen korostaa, että seuraavalla vaalikaudellakin on joka tapauksessa edessä miljardien eurojen sopeutusurakka, vaikka haarukka vielä tarkentuu.

– Nyt olisi erityisen tärkeää, että johtava oppositiopuolue SDP kertoisi, sitoutuvatko he valtiovarainministeriön virka-arvioihin talouden sopeuttamisesta. Heillä on suuri vastuu kertoa, aikovatko he jatkaa Suomen talouden kuntoon laittamista vai eivät.

Valkonen toteaa SDP:n olleen mukana välikysymyksessä, joka kohdistui huoleen Suomen velkaantumisesta. Keskeinen kysymys Valkosen mukaan on nyt, sitoutuuko SDP jatkossa tämän mittaluokan sopeutustasoon.

– Vaadin, että Antti Lindtman vastaa tähän kysymykseen.

