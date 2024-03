Uutta ydinkärkeä kokeillaan ilman räjäytystä

Britannian puolustusministeriö on julkaissut uusia tietoja siitä, kuinka tulevaa A21-ydinkärkeä aiotaan testata ilman varsinaista ydinräjäytystä.

Suunnittelussa käytetään lasereita, supertietokoneita ja muita teknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on varmistaa, että A21 toimisi tositilanteessa kuten pitääkin.

A21-ydinkärkiä on määrä käyttää amerikkalaisvalmisteisissa Trident II -ohjuksissa. Britannian ydinpelote perustuu neljän Vanguard -sukellusveneen kuljettamiin ballistisiin ohjuksiin.

War Zone -sivuston mukaan A21 tai Astraea kulki aiemmin nimellä ”korvaava ydinkärkihanke”. Astraea viittaa oikeuden jumalattareen kreikkalaisessa mytologiassa.

Neljän Dreadnought-luokan sukellusveneen on määrä korvata Vanguard-luokan alukset. Yksi uusi Rolls-Royce PWR3 -ydinreaktorilla varustettu sukellusvene maksaa noin yhdeksän miljardia euroa. Kolme niistä on jo rakenteilla.

Britannia on ohjannut yli 3,5 miljardia euroa ydinasearsenaalinsa uudistamiseen. Tavoitteena on turvata ydinpelotteen toimivuus pitkällä aikavälillä. Varsinaisia räjäytyksiä ei tehdä testien yhteydessä, sillä ne rikkoisivat Britannian vuonna 1995 käyttöön ottamaa linjausta ydinasekokeista pidättäytymisestä.

How The U.K. Will Test Its New Nuclear Warhead Without Setting One Off

The UK says it will use lasers, supercomputers, and new technological advances to ensure its A21 nuclear warheads work without as intended.

Story: https://t.co/E1BD7jcFki

— The War Zone (@thewarzonewire) March 25, 2024