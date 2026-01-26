Verkkouutiset

Alex Prettiä muistetaan Minneapolisissa kukin ja viestein. AFP / LEHTIKUVA / BRANDON BELL

Uutta tietoa: tämä saattoi johtaa Alex Prettin ampumiseen

  • Julkaistu 26.01.2026 | 14:10
  • Päivitetty 26.01.2026 | 14:56
  • Yhdysvallat
Tilanne sai mahdollisesti alkunsa vahinkolaukauksesta.
Aseen laukeaminen vahingossa saattoi aiheuttaa tapahtumakulun, joka johti Alex Prettin ampumiseen Minnesotan Minneapolisissa ICE-mielenosoitusten yhteydessä lauantaina.

The Telegraph -lehti on analysoinut tapahtumasta kuvattuja silminnäkijävideoita. Niissä näkyy kuinka liittovaltion agentti ottaa Prettiltä tämän aseen, kun Pretti on maassa muiden agenttien ympäröimänä ja häntä pahoinpidellään.

Kun agentti ottaa juoksuaskelia Prettin ysimillinen pistooli oikeassa kädessään, videoilla kuuluu laukaus. Tuo ääni on saattanut ”säikäyttää” paikalla olevat muut agentit ampumaan Prettiä, joka tuossa vaiheessa oli maassa aseettomana ja puolustuskyvyttömänä.

ABC-uutiskanava kertoo, että videoista tehdyn rikosteknisen äänianalyysin mukaan alle viidessä sekunnissa ammuttiin yhteensä kymmenen laukausta. Pretti todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Tapaus on herättänyt keskustelua myös Yhdysvaltojen aselaeista. Pretti kantoi asetta laillisesti. Yhdysvaltain hallinnon kannan mukaan Pretti, joka oli tehohoito-osaston hoitaja, uhkasi liittovaltion agentteja, jotka olivat tilanteen ”todelliset uhrit”. Demokraattikuvernööri Tim Walz on vaatinut, että presidentti Donald Trump vetää 3000 ”kouluttamatonta agenttia” pois Minnesotasta, ennen kuin lisää amerikkalaisia tapetaan kadulla.

Minnesotan aseenomistajien oikeuksia puolustavan yhdistyksen puheenjohtaja, asianajaja Rob Doar sanoi uskovansa, että ensimmäisen laukauksen ampui agentti, joka oli ottanut Prettin aseen haltuunsa.

– Videoita analysoituani pidän erittäin todennäköisenä, että ensimmäinen laukaus oli vahinkolaukaus, jonka ampui harmaaseen takkiin pukeutunut agentti otettuaan pistoolin Prettin kotelosta ja poistuessaan paikalta, Doar kertoi.

Näin Alex Prettin ampuneille agenteille käy

ICE:n agentit häätivät paikalliset poliisit pois Alex Prettin surmapaikalta

