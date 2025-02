Uusia aseita meri-iskuihin: Napsija ja Ampiainen uhkaavat pian venäläislaivoja

Britannian kerrotaan auttavan Ukrainaa kahden uuden meridroonin kehittämisessä.

Ne ovat kauko-ohjattavia ja räjähdelastilla varustettuja aluksia, joilla on aiheutettu viime vuosien aikana merkittäviä vahinkoja Venäjän Mustanmeren laivastolle. Laivaston aluksista jopa neljäsosa on tuhoutunut tai vaurioitunut vakavasti Ukrainan drooni- ja ohjusiskuissa.

Kreml joutui vetämään Mustanmeren laivaston kalustoa miehitetyltä Krimin niemimaalta sijaitsevasta Sevastopolin satamasta meren itäosiin kasvaneiden riskien vuoksi. Venäläisalukset eivät ole enää pitkään aikaan pystyneet toimimaan Mustanmeren länsiosissa, mikä mahdollisti Ukrainan vientiväylien avaamisen.

Naval Technology -sivuston mukaan tuore kehityshanke paljastui alkuvuodesta asehankinnoista vastaavan ministeri Maria Eaglen kirjallisista vastauksista parlamentissa. Niissä mainittiin Wasp (Ampiainen) ja Snapper (Napsija) -nimiset UMV-hankkeet. Puolustusministeri John Healey mainitsi samat meridroonit tammikuun lopulla pidetyssä tilaisuudessa.

Eaglen mukaan molemmat ovat uusia meridroonijärjestelmiä, joita on kehitetty nopeaan tahtiin Ukrainan tukemiseksi. Wasp ja Eagle käyvät parhaillaan läpi testivaiheen viimeisiä osia merellä.

Britannian puolustusministeriö ei ole julkaissut hankkeista tietoja. Maan kerrotaan kehittäneen lisäksi Gravehawk-ilmatorjuntajärjestelmää, joiden prototyyppejä kokeiltiin Ukrainassa syksyllä 2024.

Ukrainan meridrooneista tähän mennessä tärkeimpänä on pidetty Magura V5 -mallia, joka pystyy iskemään jopa 800 kilometrin päähän. Noin 5,5-metrinen laite painaa alle tuhat kiloa ja pystyy kuljettamaan 200 kilogramman räjähdelastin. Huippunopeus on 78 kilometriä tunnissa.

Ukraine's naval defence technology have proven invaluable in the Black Sea.

26 Russian Navy vessels were damaged or destroyed in the region between February 2022 and June 2024.

Commercial shipping is now returning to near pre-war levels in the region.

🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/Wd5who1rJu

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2024