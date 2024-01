Uusi video ei herkille: Näin kävi miehille Venäjän katastrofihyökkäyksen jälkeen

Ukrainasta julkaistut videot näyttävät, mitä Venäjän sotilaille tapahtui täydelliseen katastrofiin päättyneen panssarihyökkäyksen jälkeen Synkivkassa Harkovan alueella. Video löytyy alta. Se ei sovi herkille.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa ensimmäisestä videosta, jolla näytettiin miinakentälle ristituleen ja lennokkien armoille selittämättömästi ilman tulivalmisteluja ajaneen Venäjän taisteluosaston tuho. Ukrainan 30. mekanisoidun prikaatin julkaiseman videon lopussa näkyi palavien vaunujen luota harvan puuston suojiin pakenevia venäläisiä.

Nyt sosiaalisessa mediassa kiertää lisää videoita, joilla näytetään, ettei venäläisten piina loppunut tähän. Rankan materiaalin perusteella ukrainalaiset ohjasivat seuraavaksi pommilennokkeja kuoppiin ja mataliin juoksuhautoihin suojautuneiden venäläisten niskaan. Videolla näytetään esimerkiksi kranaatteja putoamassa suoraan pieniin poteroihin, joissa makaa useita venäläisiä. Myös toinen alta löytyvistä videoista on todennäköisesti samasta taistelusta. Siinä näytetään venäläisiä sotilaita, jotka yrittävät torjua lennokkeja epätoivoisella tulituksella.

⚡️Another video with the failed offensive of the 🇷🇺Russian military in the Synkivka district, Kharkiv region pic.twitter.com/KqtZJrbSf8

Russians try to shoot down a drone, it doesn’t end well for them! From the aerobomber🇺🇦of the 30th Mechanized Brigade ✴

Synkivka – after the failed charge pic.twitter.com/lDIkjPCgmG

— GWAR69 🇩🇰🇺🇦 (@GwarWorin) January 8, 2024