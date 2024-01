Hyökkäyksestä tuli panssarien hautausmaa, täystuho jäi videolle

Ukrainan 30. mekanisoitu prikaati on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää venäläisen hyökkäyskolonnan etenevän kohti ukrainalaisten puolustusasemia lähellä Synkivkan kylää, joka sijaitsee Kupjanskin koillispuolella Harkovan alueella.

Hyökkääjän panssarivaunujen, rynnäkköpanssarivaunujen ja jalkaväen hyökkäys pysähtyy kuitenkin kuin seinään, kun puolustaja alkaa tulittaa venäläisiä koko arsenaalillaan.

Ukrainalaiset tulittavat venäläisiä tykistöllä, räjähdelennokeilla ja raskailla konekivääreillä. Osa vaunuista räjähtää ajettuaan miinoihin. Samaan aikaan jalkaväki hyppää ulos panssaroiduista ajoneuvoista ja hakee suojaa metsikköön kaivetuista juoksuhaudoista. Sotilaita myös ryömii maassa haavoittuneina.

Venäläisten hyökkäys epäonnistuu täysin ja taistelukentälle jää useita tuhoutuneita tankkeja ja panssariajoneuvoja joukon peräännyttyä.

– ”Täysillä päin ja paareilla pois”, toteaa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa työskentelevä majuri Lauri Torniainen viestipalvelu X:ssä.

– Melko armoton miinoitettu ei-kenenkään-maa hyökkäykselle. Osoittaa karulla tavalla aselajien yhteistoiminnan merkityksen hyökkäyksessä, tällä videolla se loistaa poissaolollaan. Vaikea nähdä, että tuosta mentäisiin läpi ilman valm. hyökkäystä.

Synkivkassa on käyty viime viikkojen aikana raskaita taisteluita. Venäjä on yrittänyt murtaa Ukrainan puolustuslinjat jalkaväki- ja panssarivaunuhyökkäyksillä ilman mainittavaa menestystä.

Taisteluita käydään Kupjansk-Svatove-Kreminna-linjalla, kertoo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa tilannektasauksessaan.

intense video of a Russian armored column — tanks and IFVs — trying to advance near Synkivka, Kharkiv Oblast, and failing spectacularly. Ukrainian unit responsible identified as the 30th Mechanized Brigade. (source: https://t.co/GYn3nW8cF4 ) pic.twitter.com/gjkMwNYTTj

Another angle of a failed Russian assault near Synkivka in mid December 2023.

It shows the absolute carnage in which this Russian detachment has been sent into. Artillery, cluster ammunition, drones, heavy machine guns, everything is pounding them. The 2nd Russian MBT instantly… pic.twitter.com/rvYHYOs0JN

— (((Tendar))) (@Tendar) January 4, 2024