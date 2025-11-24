Venäjän federaation valtiollisen kielen selityssanakirja on julkaistu, kertoo The Barents Observer. Teoksen on tarkoitus esitellä valtioideologian mukaista kielenkäyttöä ja käsitteet on määritelty sen mukaisesti. Sen koostamista Pietarin valtionyliopistossa on valvonut oikeusministeriö ja Venäjän ortodoksisen kirkon lakiosastoa on konsultoitu ”perinteisten hengellisten ja moraalisten arvojen” suhteen.

Sanakirjassa on laajennettu loukkaavien sanojen listaa, jonne kuuluvat erilaiset kirosanat ja hävyttömät sanat, kuten perse, paska ja pieru. Tietyt sanat puuttuvat kokonaan, kuten gulag, stalinismi, usko, toivo, hyvä ja totuus.

Ukrainaan taas viitataan tämän vuosisadan rajamaana, jolla ei ole kykyä selvitä itsenäisenä. Suomen mainitaan olleen tällainen maa yhdessä Baltian maiden ja Puolan kanssa sotien välisenä aikana.

Esimerkkejä virallisista sanaselityksistä

Meduza on koonnut joitain esimerkkejä sanakirjan määritelmistä:

Autoritarismi – Tehokkain hallintojärjestelmä vaikeina aikoina; sallii laajasti yksityisomistuksen eri muodoissaan, usein puolueiden ja liikkeiden tukema, ei eliminoi vihollisvoimia ja sallii perinteisistä arvoista poikkeavien arvojärjestelmien rajoitetun olemassaolon.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto – Homoseksuaalinen intiimi liitto miehen ja miehen tai naisen ja naisen välillä, Venäjän ortodoksisen kirkon tuomitsema eikä Venäjän valtion tukema.

Vihollinen – taho, jonka suvereeni valta katsoo vihamieliseksi kansalle, hallitukselle ja valtiolle. Ideologinen vihollinen. Vannoutunut vihollinen.

Hegemoni – Hegemoniaa [ylivaltaa] harjoittava. 1) Yhdysvaltojen maailmanlaajuinen hegemonia mahdollistaa sen piittaamattomuuden säännöistä omaksi edukseen. Hegemoninen vuokra (kyky hyödyntää uuskoloniaalista järjestelmää, rajoittaa itsenäisten valtioiden suvereniteettia ja hyödyntää dollarin voimaa). 2) Neuvostoliitossa: työväenluokka neuvostoyhteiskunnan johtavana luokkana. Proletariaatti on vallankumouksen hegemoni. // Työväenluokan edustaja.

Homoseksuaalisuus – seksuaalinen poikkeavuus, joka ilmenee oman sukupuolen seksuaalisena haluna (sodomia, pederastia).

Humanismi – Perinteinen venäläinen henkinen ja moraalinen arvo: maailmankuva, joka perustuu ihmisarvoon, ihmisen arvokkuuteen, muiden kunnioitukseen ja toisten hyvinvointiin; oikeus vapauteen ja onneen, hyväntahtoisuuteen, ihmismäisyyteen.

Demokratia – Länsimaiden poliittinen käytäntö: hallintomuoto, jossa kansalaisilla on tiettyjä oikeuksia ja vapauksia, mutta valtion instituutiot toimivat vaikutusvaltaisimpien toimijoiden etujen mukaisesti politiikassa, taloudessa ja yhteiskuntaelämässä (kansanvallan vastainen). Lumedemokratia.

Elämä – Perinteinen venäläinen henkinen ja moraalinen arvo; ihmisen olemassaolon käsite ja sosiaalinen muoto kuolemaan asti.

Yhtenäisyys – yhtenäisyys, jakamattomuus, yhteenkuuluvuus. Valtiovallan yhtenäisyys. Valkovenäläisten, venäläisten ja ukrainalaisten historiallinen yhtenäisyys. Venäjän kansojen yhtenäisyys (perinteinen venäläinen henkinen ja moraalinen arvo, jossa eri etniset, kansalliset, kulttuuriset ja uskolliset ryhmät jakavat samat edut, tavoitteet ja arvot eläen rinnakkain yhdessä rauhassa, harmoniassa ja keskinäisessä ymmärryksessä.)

Ihanne – Moraali-ihanne (perinteinen venäläinen henkinen ja moraalinen arvo: korkeat moraaliset periaatteet ja vakaumukset, jotka innoittavat ja ohjaavat ihmistä kohti hyvyyttä, oikeutta, rehellisyyttä, myötätuntoa ja muita hyveitä hyläten ankarasti tuhoisat ideologiat, jotka sallivat moraalittoman käytöksen aiheuttaen kärsimystä, korruptiota ja muita laittomia tekoja.)

Ulkomainen agentti – henkilö tai järjestö, joka osallistuu poliittiseen toimintaan ajaen ulkovallan tai ulkovaltojen etuja tai saaden näiltä rahoitusta.

lesbismi – seksuaalinen poikkeavuus, joka ilmenee naisen haluna toista naista kohtaan; naisten homoseksuaalisuus.

Limitrofi [rajamaa] – Länsi-Euroopan ja Venäjän välillä oleva 21. vuosisadan puskurivaltio, joka on poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kyvytön itsenäisyyteen. Alkujaan tarkoitti Rooman valtakunnan rajamaata. 1920–30 luvuilla se tarkoitti entisen Venäjän keisarikunnan länsiosiin vuoden 1917 jälkeen syntyneitä maita (Latvia, Liettua, Viro, Puola, Suomi).

regiimi [hallinto] – Valtiohallinnon käyttämien poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten keinojen järjestelmä yhteiskunnan hallitsemiseksi. Kiovan regiimi (vuodesta 2014 lähtien muodostettu poliittinen hallinto, joka muodostaa uhan venäjänkielisen väestön perustavaa laatua oleville oikeuksille ja eduille.)

russofobia – Ennakkoluuloinen, vihamielinen suhtautuminen Venäjän kansalaisiin, kieleen, kulttuuriin ja perinteisiin; ilmenee erilaisena syrjintänä ja hyökkäyksinä venäläisiä ja venäjänkielisiä kohtaan. Poliittisesti motivoitunut russofobia. Russofobian vastainen taistelija. Arkipäivän russofobia (kielteinen asennoituminen venäläisiä kohtaan päivittäisissä tilanteissa).