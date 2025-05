Uusi työministeri: Yritykset tarvitsevat rekrytointirohkeutta

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan Suomi ei voi jäädä enää kilpailukyvyssä jälkeen ja yritykset tarvitsevat ”rekrytointirohkeutta”. Tämä edellyttää yritysten toimintaedellytysten parantamista.

Uusi työministeri korosti ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan, että vahva talouskasvu ja työllisyys ovat kytköksissä toisiinsa. Hän totesi, että kansainväliset suhdanteet ja geopolitiikka vaikuttavat väistämättä kokonaisuuteen, mutta Suomessa on tehtävä ”kaikki voitava, millä me itse voimme vahvistaa omaa kasvunäkymäämme”.

– Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluu iso joukko kokonaisuuksia, joilla luodaan nimenomaan edellytyksiä kasvulle. Näitä ovat työmarkkinauudistukset, yritysten toimintaympäristöön liittyvät kysymykset ja esimerkiksi hankintalaki, osaavan työvoiman saatavuus mukaan lukien. Näitä kaikkia aion työministerinä viedä eteenpäin, Marttinen korosti.

Marttinen puolusti hallituksen kehysriihen päätöksiä veronalennuksineen. Hän totesi Suomella olevan takana hyvin pitkä matalan kasvun aika, ja siksi tarvitaan nyt merkittäviä uusia toimenpiteitä.

– Uskon, että nämä päätökset tulevat osaltaan vahvistamaan talouden kasvua ja myös helpottamaan merkittävästi työllisyyskehitystä tulevina vuosina.

Marttiselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa hallituksen 100 000 uuden työpaikan tavoitteesta tilanteessa, jossa työllisyys on laskenut.

– On selvä asia, että matalasuhdanteessa myös työllisyys on heikentynyt. Sen takia on ollut äärimmäisen tärkeää, että hallitus on päättänyt tehdä merkittävästi myös uusia kasvua tukevia toimenpiteitä.

Marttisen mukaan hallitus tulee pitämään kiinni keskeisistä talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteistaan:

– Omalta osaltani vien märäätietoisesti eteenpäin niitä uudistuksia, mitä olemme sopineet aikaisemmin ja teen kaikkeni, jotta nimen omaan lisää tilaa talouden kasvulle saadaan aikaiseksi.

Marttinen nimitettiin tänään tiistaina uudeksi työministeriksi tehtävää aiemmin hoitaneen Arto Satosen (kok.) tilalle. Työministerin tehtävän jakamisesta Satosen ja Marttisen kesken sovittiin jo hallitusneuvotteluissa 2023.

Marttisen mukaan Satosen johdolla Suomessa on viety läpi historiallisia uudistuksia työmarkkinoiden rakenteiden uudistamisessa.

– Hän (Satonen) on vienyt Suomea suuntaan, jossa työmarkkinoiden rakenteita ja sosiaaliturvaamme on viety vihdoin vuosikymmenten matkan jälkeen enemmän pohjoismaiseen suuntaan. Siihen suuntaan, jossa työnteko kannattaa aina ja jossa työmarkkinamme ovat nykyistä joustavammat.