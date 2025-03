Uusi suunnitelma: 120 hävittäjää Euroopasta voisi partioida Ukrainan taivaalla

Sotilasasiantuntijat ovat laatineet Sky Shield– eli Taivaskilpi-nimisen suunnitelman Ukrainan suojaamiseksi Venäjän ilmahyökkäyksiltä.

Sen mukaan Euroopat maat voisivat koota 120 hävittäjäkoneen osaston, joka partioisi Kiovan ja läntisen Ukrainan taivaalla torjumassa risteilyohjuksia ja pitkän kantaman lennokkeja. Venäjä moukaroi niillä jatkuvasti Ukrainan kaupunkeja ja energiainfrastruktuuria.

Oletuksena on, että tämänkaltainen puolustuksellinen partiotehtävä ei johtaisi laajempaan konfliktiin Kremlin kanssa.

Sky Shield olisi Natosta täysin irrallaan oleva operaatio, ja sitä voitaisiin käyttää osana tulitauon ensimmäistä vaihetta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehdotti kuluvalla viikolla, että tulitauko tarkoittaisi aluksi taukoa ilmaiskuille.

Eurooppalaiskoneet voisivat partioida Ukrainan kolmea toiminnassa olevaa ydinvoimalaa sekä Odessan ja Lvivin kaupunkeja. Ne eivät lentäisi lähellä rintamalinjaa. Koneet toimisivat eurooppalaisilta lentotukikohdilta käsin ja koordinoisivat toimintaansa Ukrainan ilmavoimien kanssa.

Sky Shieldin kannattajien mukaan se vahvistaisi Ukrainan turvallisuutta ja tähtäisi kaikkien miehitettyjen alueiden palauttamiseen jollakin aikavälillä. Vaikutus voisi olla suurempi kuin 10 000 eurooppalaisen sotilaan lähettämisellä.

– Se heikentäisi Venäjää sotilaallisesti lisäämättä ydinase-eskalaation riskiä ja auttaisi saavuttamaan vakaan aseleposopimuksen, suunnitelmassa todetaan.

Sky Shield -suunnitelman tukijoiksi ovat ilmoittautuneet useat entiset ja nykyiset kansanedustajat sekä europarlamentaarikot muun muassa Kanadasta, Virosta, Tanskasta, Saksasta ja Italiasta. Suomesta mukana ovat europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP), entinen suurlähettiläs Hannu Himanen ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).

Tukijoiden listalla on lisäksi Naton Euroopan-joukkojen entinen komentaja Philip Breedlove, Britannian asevoimien kenraali evp. Richard Shirreff, Puolan ex-presidentti Aleksander Kwasniewski ja Liettuan entinen ulkoministeri Gabrielius Landsbergis.

Sky Shieldin taustalla on Britannian ilmavoimien entisiä toimijoita, ja se on laadittu yhteistyössä Ukrainan asevoimien kanssa. Suunnitelmaa on tiettävästi esitelty Euroopan maiden puolustusministeriöille.

Riski eurooppalaisille lentäjille arvioidaan vähäiseksi, koska venäläiskoneet ovat pysytelleet pääosin Ukrainan ilmatilan ulkopuolella alkuvuoden 2022 jälkeen ilmatorjunnan luoman uhkan vuoksi. Esimerkiksi etulinjassa tuhoisaksi osoittautuneet liitopommit laukaistaan Venäjän ilmailmasta käsin.

"Skyshield" is smart proposal that could protect parts of Ukraine from Russian air attack without risking direct conflict with Russia – the only targets Western forces would engage over Ukrainian airspace would be unmanned cruise missiles and drones.https://t.co/fMHQqtqCrX

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) March 6, 2025