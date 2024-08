Uusi sisäisen turvallisuuden selonteko valmisteluun

Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu, että vaalikauden aikana laaditaan valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta. Se muodostaa yhdessä jo valmistelun loppusuoralla olevien ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selonteon kanssa kolmen selonteon kokonaisuuden.

Eduskunnan mielestä on tärkeää, että selonteot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja eduskunta on korostanut viranomaisten yhteisen tilannekuvan merkitystä.

Edellinen sisäisen turvallisuuden selonteko laadittiin vuonna 2021. Sen jälkeen Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi. Valmistelussa olevassa selonteossa keskitytäänkin sisäisen turvallisuuden keskeisimpiin kysymyksiin.

Selonteon tavoitteena on kuvata Suomen sisäisen turvallisuuden nykyinen tilanne ja viranomaisten edellytykset turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi arvioidaan tulevien vuosien kehittämistarpeita voimavarojen, lainsäädännön ja varautumisen näkökulmasta.

Selontekovalmistelua varten on perustettu kolme työryhmää, joiden toimikausi jatkuu 30.9.2025 asti. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2025. Valmisteluryhmissä on mukana turvallisuusviranomaisia ja muita ministeriöitä.