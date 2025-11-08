Uusi sääennuste povaa talvista marraskuuta

Talvisen sään ja pakkaskelien todennäköisyys kasvaa Suomessa marraskuun edetessä, selviää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreista ennusteista. Asiasta kertoo Foreca.

Osassa ennusteissa Suomeen povataan jopa kireitä pakkasia ja sakeita lumipyryjä. Aluksi Suomi sijoittunee kuitenkin leudon ja kylmän ilmamassan väliin, josta talvinen säätyyppi voi viedä lopulta voiton.

Ennusteissa on aiemmin arvioitu, että ensilumi saapuisi eteläiseenkin Suomeen jo alkavalla viikolla. Nyt ensilumi näyttää kuitenkin vielä lykkääntyvän. Suomen näyttääkin muodostuvan joksikin aikaa kaksi vuodenaika-aluetta, pohjoisessa talvi ja etelässä syksy.

– Ennusteen mukaan talvi syö kuitenkin syksyltä elintilaa päivä päivältä, eli trendi on etelässäkin vähitellen talvisempi, meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa.

Epävarmaa on kuitenkin se, milloin talvi saa lopullisen niskalenkin syksystä myös etelässä.

Maanantaiyötä kohden pakkasta on jo suuressa osassa maata, mutta alkuviikosta sää lauhtuu etelässä uudestaan. Samalla maan keskiosaan muodostuu runsaiden lumisateiden vyöhyke, ja ensilumi nähtäneen jo Jyväskylän tasolla.

Pidemmän aikavälin ennusteissa arvioidaan ensilumen saapuvan etelään torstain ja perjantain aikana, joskin tarkka päivä on vielä epävarma. Loppuviikosta Lapissa voidaan myös kokea jopa 15–20 asteen yöpakkasia.

Talvi kuitenkaan tuskin jää eteläiseen Suomeen kovin pitkäksi aikaa, vaikka ensilumi alkavalla viikolla saataisiinkin.

– Tuoreimmassa vuodenaikaisennusteessa joulu–helmikuun jakso näyttää Pohjois-Euroopassa niin paljon tavanomaista lämpimämmältä, etten tämän perusteella usko kovin pitkäkestoisiin talvisiin jaksoihin ainakaan lähellä rannikkoalueita, Mäntykangas kirjoittaa.

Toisaalta ennusteissa näkyy, että 17. marraskuuta alkavalla viikolla erityisesti eteläinen Suomi olisi ilmamassojen törmäysvyöhykkeellä, jossa matalapainetoiminta on vilkasta ja sää vaihtelevaa. Tällöin etelässä voitaisiin nähdä sakeitakin lumipyryjä, mutta matalapaineiden pohjoisempi reitti taas toisi mukanaan lauhaa ja vetistä säätä.

– Myös marraskuun lopussa on tämänhetkisen ennusteen valossa mahdollisuus talvisille olosuhteille, kun keskimääräinen tuulen suunta Suomessa olisi pohjoinen, Mäntykangas päättää.