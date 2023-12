Uusi rynnäkkö pohjoisessa – Ukrainan joukot tuhosivat kolonnan lähitaistelussa

Venäjän asevoimien kerrotaan siirtäneen reservejään rintaman pohjoisosiin. Tavoitteena on vallata Harkovan alueen itäosissa sijaitseva Kupjanskin kaupunki, joka vapautettiin venäläismiehityksestä viime vuoden syyskuussa.

Ukrainan maavoimien komentaja, kenraalieversti Oleksandr Syrskyi kirjoitti asiasta kuluvalla viikolla Telegram-päivityksessään. Hänen mukaansa Venäjän rynnäkköosastot jatkavat hyökkäyksiään kohti Synkivkan kylää, joka sijaitsee Kupjanskin koillispuolella.

Venäjän joukkojen kerrotaan kärsineen hyökkäyksissä kovia tappioita. Tappioiden väitetään olevan rintaman itäosissa kahdeksan kertaa Ukrainaa suurempia.

Ukrainan asevoimien julkaisemalla lennokkivideolla näkyy, kuinka suurehko hyökkäyskolonna lähestyy talvimaastossa Ukrainan asemia Synkivkan pohjoispuolella. Mukana oli panssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja jalkaväkeä. Kolonna joutui pian Ukrainan tykistötulen kohteeksi.

Ukrainan sotilaat tulittivat lähestyviä venäläisjoukkoja panssarintorjunta-aseilla kylän rakennusten suojista. Hyökkääjän ajoneuvot vetäytyivät kiivaan lähitaistelun jälkeen.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Kremlin kiihdyttämät hyökkäykset alueella voivat kertoa siitä, että Venäjän johdon alueelliset tavoitteet olisivat ilmoitettuakin laajempia. Harkova ei lukeudu niihin alueisiin, jotka Venäjä väittää liittäneensä itseensä.

A fairly large attacked north of Synkivka, Kharkiv region. Russians attacked Ukrainian positions with armored vehicles, tanks and infantry. AFU fighters can be seen repelling the attack from close distance. pic.twitter.com/ba4FPmNmvl

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2023