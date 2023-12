Paljastaako tämä hyökkäys Kremlin uuden tavoitteen?

Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt syksyn mittaan hyökkäyksiä eri puolilla Ukrainan rintamaa.

Asiantuntijat uskovat toiminnan tähtäävän sotilaallisen aloitteen ottamiseen ja pitämiseen hallussa. Aloite oli kesäkuusta lähtien Ukrainalla sen toteutettua laajoja vastahyökkäyksiä.

Yhdysvaltain tiedustelun kerrotaan arvioineen, ettei talvikauden operaatioilla olisi välttämättä konkreettisia operatiivisia tavoitteita, kuten esimerkiksi tietyn kaupungin valtaaminen. Laajempi tarkoitus olisi murentaa länsimaiden tukea Ukrainalle.

Sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos pitää merkillepantavana, että hyökkäysoperaatioita on jatkettu myös itäisen Harkovan alueella. Venäjä ei ole väittänyt liittäneensä itseensä kyseistä aluetta tai esittänyt julkisesti sitä koskevia vaatimuksia.

ISW:n mukaan tämä viittaa siihen, että Kremlin todelliset ambitiot olisivat jopa laajempia kuin mitä ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova antoi ymmärtää.

Hän listasi aiemmin rauhanehdoiksi sarjan vaatimuksia, kuten lännen sotilasavun lopettaminen Ukrainalle, ”uusien alueellisten realiteettien” hyväksyminen, kaiken sotilaallisen toiminnan lopettaminen sekä Ukrainan ”demilitarisointi” ja ”denatsifiointi”.

