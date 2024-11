Uusi robotti taistelukentälle? Kiinalaisyhtiön ”Lynx” liikkuu karmivan sujuvasti maastossa

Kiinalainen robotiikkayhtiö DEEP Robotics on esitellyt uuden nelijalkaisen robottikoiransa. Pyörillä varustettu ”Lynx” (Ilves) kulkee metsässä tarpeen vaatiessa myös kahdella jalalla, selvittää esteet muitta mutkitta ja heittää videolla jopa voltin.

Yhtiön mukaan robotti on tarkoitettu äärimmäiseen off-road eli vaikeakulkuiseen maastoon, missä se liikkuukin ketterästi.

Tohtorivaiheen tutkija Chenhao Li sveitsiläisestä tekoälyyn erikoistuneesta tutkimuslaitos ETH AI Centerista kuvailee robotin etenemistä kovalla vauhdilla haastavassa maastossa poikkeukselliseksi ja videota ”tajunnan räjäyttäväksi”.

Kiinalaisten robottikoirien kilpajuoksu on kaikessa mielessä kovaa, sillä vain muutama päivä sitten Unitree Robotics julkaisi oman B2W-mallinsa, joka myös Lin mukaan näytti samankaltaisissa testeissä hämmästyttävää suorituskykyä.

Sosiaalisessa mediassa Lynx-videota on kuvailtu muun muassa pelottavaksi ja väitetty, että ”on vain ajan kysymys”, milloin Lynxistä tulee ”torjuntaohjuksella varustettu” malli.

Nyt esitelty robottiolio on tarkoitettu siviilikäyttöön – tosin DEEPin julkaiseman videon yhteydessä ei tarkemmin kerrota, millaisissa tehtävissä Lynxiä on ajateltu hyödynnettävän – mutta Kiinan tiedetään kehitelleen robotteja myös sotilaalliseen käyttöön.

LUE MYÖS:

Kiina varusti robottikoiran konekiväärillä – ”dystooppinen”

@DeepRobotics_CN announced their new legged-wheeled quadruped model, demonstrating extraordinary rough terrain traversability and robustness under high speed in a mind-blowing video script tested in the wild!🤖

Does this suggest the ultimate performance of legged locomotion?🤯 pic.twitter.com/Jp5MFcrQGS

— Chenhao Li (@breadli428) November 12, 2024