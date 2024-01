Uusi petostyyppi yleistynyt ruokakaupoissa

Joulukuun 2023 puolivälistä lähtien tietty petostyyppi on lisääntynyt voimakkaasti joissakin Vihdin ja Karkkilan alueen ruokakaupoissa, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Rikos toteutetaan markettien itsepalvelukassalla käyttäen viivakoodilukijassa halvemman tuotteen hintalappua kuin mikä tuotteella todellisuudessa on. Maksaessaan ostoksensa tekijä hyötyy rahassa tuotteiden hintaeron verran, ja tyypillisesti petoksista kertynyt kokonaisarvo on merkittävä.

Poliisille toimitetun materiaalin perusteella kyseessä on muutama eri henkilö, joista jokaisen epäillään syyllistyneen tekoon toistuvasti. Osa henkilöistä on jo tunnistettu ja loppujen tunnistaminen on käynnissä.

Asiaa tutkitaan jokaisen tekijän osalta rikoslain mukaisena petoksena. Tästä on määrätty rangaistukseksi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.