Uusi patruuna muuttaa tavalliset kiväärit drone-tappajiksi

Ukrainan puolustusalan innovaatioklusteri Brave1 on esitellyt maan ensimmäisen dronetorjunta-ammuksen, joka on suunniteltu tavallisille jalkaväen rynnäkkökivääreille, kertoo United24-media.

Uudet patruunat parantavat merkittävästi sotilaan mahdollisuuksia osua nopeasti liikkuviin ilmakohteisiin, kuten FPV-räjähdedroneihin.

Mittatilaustyönä suunniteltu luoti luo tiheän ja nopean pirstalevaikutuksen ampumisen yhteydessä.

Tämän ansiosta sotilaat voivat torjua ilmauhkia huomattavasti suuremmalla tarkkuudella käyttämällä perinteisiä rynnäkkökiväärejä.

Kehittäjien julkaisema videomateriaali (jutun alla) näyttää ukrainalaisten sotilaiden käyttävän patruunoita testeissä ja osuvan onnistuneesti lennossa oleviin FPV-droneihin.

Brave1:n mukaan ammukset on jo standardisoitu käyttöä varten. Tavoitteena on varustaa jokainen jalkaväkisotilas vähintään yhdellä lippaallisella dronetorjunta-ammuksia.

They may look like ordinary assault rifle rounds, but inside is a specialized warhead that significantly increases the chance of taking down FPV drones or Mavics before they can strike. This critical innovation by @BRAVE1ua has already been codified according to NATO standards… pic.twitter.com/W0ONuseGye

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 30, 2025