Uusi palauttamisen Suomen ennätys on 2,2 miljardia juomapakkausta

Viime vuonna Suomessa palautettiin 2 201 010 205 pantillista juomapakkausta eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuodesta 2022 määrä kasvoi lähes 39 miljoonalla pakkauksella.

Kaikkein suosituin pakkaustyyppi on ollut tölkki, jota palautettiin yli 1,4 miljardia kappaletta. Pantillisia muovipulloja taas palautettiin yli 662 miljoonaa ja lasipulloja 125 miljoonaa.

Keskimäärin jokainen suomalainen palautti automaattiin viime vuonna 392 juomapakkausta.

– Uuteen ennätykseen kannattaa aina olla tyytyväinen ja se on merkki suomalaisten halusta panna pullot ja tölkit kiertämään. Toisaalta se myös kertoo toimivasta juomapakkausten kierrätysjärjestelmästä, sanoo pantillisten juomapakkausten kierrätystä hallinnoivan Suomen Palautuspakkaus Oy Palpan johtaja Tommi Vihavainen.

Alueittain tarkasteltuna ja asukasmäärään suhteutettuna eniten pulloja ja tölkkejä palautettiin Lapissa, jossa asukasta kohden palautettiin 527 juomapakkausta. Seuraavaksi eniten juomapakkauksia palautettiin Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Ahvenanmaalla sen sijaan palautettiin pulloja ja tölkkejä vähiten – vain 298 asukasta kohden.

– Turismilla ja runsaalla vapaa-ajan asuntojen määrällä on varmasti vaikutusta siihen, millä alueilla juomapakkauksia palautetaan asukasmäärään nähden eniten. Suomessa on 4 000 palautuspistettä, joten oikeastaan palautuspaikalla ei ole väliä. Tärkeintä on, että käytetyt pullot ja tölkit palautuvat kiertoon ja niistä tehdään uusia pakkauksia, Vihavainen sanoo.

Kahdenkymmenen Suomen suurimman kaupungin joukosta taas palautetaan eniten juomapakkauksia Porissa, jossa palautetaan jopa 521 juomapakkausta per asukas. Isojen kaupunkien joukossa vähiten pakkauksia palautetaan Espoossa, 307 pakkausta asukasta kohti.