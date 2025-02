Uusi laki helpottaa karkotuksia Venäjällä – koskee miljoonia siirtolaisia

Venäjällä astui tässä kuussa voimaan uusi siirtolaislaki, joka helpottaa viranomaisia siirtolaisten karkottamisessa, kertoo The Moscow News.

Duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin mukaan tarkoituksena on entisestään tehostaa ”laittomien” siirtolaisten karkottamista. Aktivistit kuitenkin varoittavat, että uuden lain myötä toimet voivat olla umpimähkäisiä, ja niitä voidaan kohdentaa erityisesti vaikkapa Keski-Aasiasta tuleviin siirtolaisiin.

– Tämä laki on vaarallinen. Se tarkoittaa, että kuka tahansa poliisi voi kiinniottaa sinut ja karkottaa, vaikka sinulla olisi todisteita nimenomaan poliisin rikkomuksista, Tadžikistanilaisen siirtolaisten oikeuksia puolustava aktivisti sanoo The Moscow Timesille.

Uudella lailla vauhditetaan karkottamisprosessia.

– He haluavat karkottaa henkilön 48 tunnin kuluessa, mikä on epärealistista. On tiedossa, että voi kestää jopa kuusi kuukautta ennen kuin on mahdollista saada asiakirja, joka vahvistaa kansalaisuuden tietyssä maassa, aktivisti toteaa.

Uusi laki antaa myös Venäjän poliisille valtuudet lisätä siirtotyöläisen nimen niin sanottuun ”valvottujen henkilöiden rekisteriin”, johon listataan potentiaalisia karkotettavia.

Rekisteriin merkityiltä henkilöiltä on kielletty autolla ajaminen, naimisiinmeno, matkustaminen Venäjällä, pankkitilin avaaminen ja yli 30 000 ruplan, eli 351 dollarin, kuluttaminen kuukaudessa. Käytännössä rahankäytön säätely tarkoittaa rahalähetyskieltoa kotimaahan.

– Vaikka heillä olisi kaikki asiakirjat, mutta joku poliisi tai virkamies päättää tehdä tällaisen päätöksen, niin siirtolainen ei vain voi työskennellä, aktivisti sanoo.

Hän uskoo, että uusi karkotusjärjestelmä johtaa ennen kaikkea siihen, että poliisit ryhtyvät tekemään lahjuksien avulla rahaa järjestelmän sisällä.

Venäjä on riippuvainen siirtotyöntekijöistä, mutta siitä huolimatta Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan vuonna 2024 Venäjä karkotti väkisin yli 80 000 ulkomaalaista, mikä on lähes kaksinkertaisen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Esimerkiksi vuonna 2024 Crocus City Hall -konserttisaliin kohdistunut terroristi-isku on vaikuttanut yhä enemmissä määrin ilmapiiriin ja ennakkoluuloihin Venäjällä. Etenkin Keski-Aasiasta tulevat siirtolaiset kokevat ilmapiirin muuttuneen huonommaksi terrori-iskun jälkeen. Viranomaiset eivät ujostele antaa siirtolaisvastaisia lausuntoja, ja ovat nyt ikään kuin julkisessa tunnelmassa mukana.

Asianajaja Valentina Chupik arvioi, että keskiaasialaisten kohtelun pahentuessa yhä useammat lakeja noudattavat siirtolaiset alkavat lähteä pois Venäjältä.

Hän uskoo siten Venäjän lakimuutoksilla olevan laajamittaisia vaikutuksia.

– Mitä Tadžikistanissa tapahtuu, jos 800 000 ihmistä palaa sinne vain parin kuukauden sisällä? Se olisi kaaos – ei työpaikkoja, ei ruokaa, hän varoittaa.