Yhdysvaltain puolustusministeriö on yhteistyössä teollisuuskumppanien kanssa toimittanut Ukrainalle teknologioita FrankenSAM-hybridi-ilmapuolustusjärjestelmän komponenttien tuotantoon, kertoo The New Voice of Ukraine.

Nämä järjestelmät valmistetaan integroimalla tiettyjä länsimaisia laitteita vanhentuneisiin Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmiin.

Näiden järjestelmien rinnakkaistuotanto sekä Ukrainassa että Yhdysvalloissa pyrkii nopeuttamaan työtä, mikä antaa Ukrainalle mahdollisuuden edistää merkittävästi ilmapuolustuskykynsä ylläpitämistä.

Sopimus ei ainoastaan laajennna Yhdysvaltojen ja Ukrainan yhteistyötä ja varusaa Ukrainaa lyhyen aikavälin menestykseen taistelukentällä, vaan myös tukee sen pitkän aikavälin talouden elpymistä ja puolustusta, Valkoinen talo sanoi.

Yhdysvaltojen toteuttama FrankenSAM-projekti sisältää kolme versiota: yhdysvaltalaisten Sea Sparrow -ohjusten integroinnin Neuvostoliiton aikaisiin Buk-raketteihin, yhdysvaltalaisen Sidewinder-ilmasta-ilmaan -ohjuksen yhdistelmän neuvostoliittolaisen tutkan kanssa sekä kolmannen, jota kuvataan tehokkaimmaksi.

New York Times kertoi aiemmin omiin lähteisiinsä viitaten, että kahta muunnelmaa FrankenSAM-ohjelmasta on testattu sotilastukikohdissa Yhdysvalloissa viime kuukausien aikana. Ne oli määrä toimittaa Ukrainaan syksyllä.