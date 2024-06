Uusi ennuste: Britannian konservatiivit voivat menettää yli 300 paikkaa

Tuoreen mielipidemittauksen perusteella Britannian valtapuoluetta voi odottaa aiempiakin arvioita suurempi katastrofi heinäkuun 4. päivänä pidettävissä vaaleissa.

Savanta-yhtiön Telegraph-lehdelle teettämässä gallupissa haastateltiin noin 18 000 henkilöä kesäkuun 7.–18. päivänä.

Ennusteen mukaan konservatiivien paikkamäärä romahtaisi 365 kansanedustajasta vain 53 edustajaan. Työväenpuolue saisi 516 paikkaa, kun puolueella on niitä nyt 202 kappaletta. Liberaalidemokraatit lähes viisinkertaistaisivat parlamenttipaikkansa 11 edustajasta 50 edustajaan.

Konservatiivien pääministeri Rishi Sunakista uhkaa tulla ensimmäinen istuva pääministeri, joka häviää vaalikamppailun omassa vaalipiirissään eli putoaa parlamentista. Kolme neljäsosaa nykyisistä ministereistä kokisi saman kohtalon.

Tilanne yli sadassa vaalipiirissä oli niin tiukka, että pienikin nousu konservatiivien kannatuksessa voisi nostaa merkittävästi heidän saamaansa paikkamäärää.

Nigel Faragen Reform-puolueen kannatus on noussut viime viikkojen kyselyissä. Britannian vaalijärjestelmän vuoksi puolue ei kuitenkaan saisi ennusteen mukaan yhtään paikkaa parlamentissa. Työväenpuolueen nousu iskisi myös Skotlannin kansallispuolue SNP:hen, joka menettäisi 48 paikastaan kaikki paitsi kahdeksan.

Työväenpuolueen 382 paikan enemmistö olisi kaksinkertainen verrattuna Tony Blairin historiallisen suureen vaalivoittoon vuonna 1997.

