Suuri tulipalo Venäjällä – jalostamo ilmiliekeissä

Amurin Komsomolskissa sijaitsevalla öljynjalostamolla on syttynyt suuri tulipalo, kertoo itsenäinen venäläismedia Astra Telegram-kanavallaan.

Kaupunki sijaitsee Venäjän Kaukoidässä. Venäjän sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvamateriaalia roihuavasta jalostamosta.

Astra viittaa Kremlin-mieliseen 112-kanavaan, jonka mukaan palon pinta-ala on noin 300 neliömetriä. Noin 50 metrin korkuisen bensiiniä vuotavan laitospylvään sanotaan palavan.

Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Uhreista ei ole tietoa. Öljynjalostamo sijaitsee yli 6 500 kilometrin päässä Ukrainasta.

Ukrainan asevoimat on tehnyt aiemmin useita iskuja Venäjän maaperällä sijaitsevia sotilas- ja energiakohteita vastaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) April 10, 2025