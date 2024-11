Uusi emoalus voi kuljettaa etulinjaan kuusi räjähdedroonia

Ukraina on ottanut käyttöön uuden emoalusdroonin, joka kykenee kantamaan ja laukaisemaan jopa kuusi pienempää droonia, kertoo TWZ.

Noin 12 000 dollaria maksava ja 35 kilometrin toimintasäteellä varustettu Dovbush T10 -drooni kehitettiin alun perin vuonna 2022 valvonta- ja tiedusteludrooniksi. Sitä on voitu käyttää myös kamikazehyökkäyksissä asentamalla siihen 12 kilon painoinen räjähdekärki.

Emoaluksena toimiminen on kuitenkin Dovbushilta uusi aluevaltaus.

Sosiaalisessa mediassa on marraskuun aikana levinnyt video Dovbush-droonista, jonka siipien alapuolelle on kiinnitetty kaksi FPV-kamikazedroonia. Uusien asejärjestelmien kehitystä seuraavan Serhii Beskrestnovin mukaan Dovbush kykenee tarvittaessa kantamaan yhteensä kuutta droonia.

Beskrestnovin julkaisemassa videossa näkyy, miten Dovbush tiputtaa kaksi droonia, ja jatkaa sen jälkeen eri suuntaan. Kamikazedroonit taas iskeytyvät venäläiseen lava-autoon.

Videoilla on nähtävissä myös mielenkiintoinen yksityiskohta: Droonit on kytketty Dovbushin siipiin ylösalaisin. Irroittautuessaan FPV-drooni siis kääntyy 180 astetta ympäri.

Uusi emoalusdrooni kykenee pidentämään FPV-droonien toimintasädettä merkittävästi. Ensinnäkin Dovbush kykenee kuljettamaan lyhyen kantaman FPV-drooneja huomattavasti kauemmas verrattuna siihen, mihin ne yltäisivät omin voimin. Kuljetuksessa säästyy myös FPV-droonien paristoja, joka taas antaa niille enemmän aikaa etsiä mahdollisia kohteita taistelukentältä.

Dovbush toimii lisäksi eräänlaisena signaalinvahvistajana, joka heikentää venäläisjoukkojen elektronisen sodankäynnin mahdollisuuksia.

Ennen Dovbushin kehitystä venäläiset ovat hyödyntäneet Ptšelka-drooneja vastaavanlaisina emoaluksina. Dovbush on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen ukrainalainen emoalusdrooni.

