Verkkouutiset

Uusi ballistinen ohjus voi uhata pian Moskovaa

Noin neljäsosan FP-9-ohjuksista arvioidaan läpäisevän Venäjän pääkaupungin ilmapuolustuksen.
Fire Point -yhtiö pyrkii saamaan uudet ohjuksensa massatuotantoon. / Militarnyi
Fire Point -yhtiö pyrkii saamaan uudet ohjuksensa massatuotantoon. / Militarnyi

Ukrainalainen Fire Point -yhtiö kertoo kehittäneensä uusia ballistisia ohjujärjestelmiä, joita aiotaan kokeilla pian ”naapureihin”.

Yhtiö tunnetaan FP-5 Flamingo –risteilyohjuksesta, jolla on tehty useita tuhoisia iskuja venäläiskohteisiin. Kehitteillä on tämän lisäksi ballistinen FP-7-ohjus, jota kuvaillaan edulliseksi versioksi amerikkalaisesta ATACMS-asejärjestelmästä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhtiön pääsuunnittelija Denis Shtilerman sanoo New Voice of Ukraine -median haastattelussa, että käytössä oleviin laukaisujärjestelmiin tehtiin käytännössä klooni S-300-ilmatorjuntaohjuksesta. Tutkaintegroinnin jälkeen Ukraina voisi rakentaa niiden avulla suojakilven Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan.

Shtilermanin mukaan uudet ohjukset ovat alkuperäistä edullisempia, koska niiden tekniikkaa on yksinkertaistettu, ja valmistuksessa käytetään moderneja menetelmiä. FP-7:n kantamaksi arvioidaan noin 300 kilometriä taistelukärjen koosta riippuen. Ohjus maksaa huomattavasti ATACMS:ia vähemmän, mutta kantaa silti suuremman räjähdelastin.

Fire Point väittää olevansa valmiina uuden ohjuksen massatuotantoon. Sen suhteen ei pitäisi olla samankaltaisia pullonkauloja kuin Flamingossa, jonka moottoriongelmia pyritään parhaillaan ratkaisemaan.

Kehitteillä oleva FP-9 on puolestaan pitkän kantaman ballistinen ohjus, joka voi 800 kilometrin kantamansa vuoksi uhata Moskovaa. Fire Pointista spekuloidaan, että vaikeasti torjuttava asejärjestelmä voi aiheuttaa huomattavaa hermostuneisuutta Venäjän eliitin parissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Shtilerman arvioi noin neljäsosan ohjuksista pystyvän ohittamaan Moskovan ilmapuolustuksen. Tähän mennessä käytännössä kaikki Moskovaa lähestyvät droonit ja risteilyohjukset on ammuttu alas.

FP-9:n testit on määrä aloittaa alkukesästä. Moottorin kehitystyön sanotaan olevan loppuvaiheessa.

Sekä FP-7:n että FP-9:n laukaisujärjestelmät muistuttavat tavanomaisia kuorma-autoja, eli niiden jäljittäminen tiedustelulennokeilla on mahdotonta.

Yli 3000 tuhottua kohdetta – tältä näyttää uusi Shahedien tuhoaja
Massatuotettava Sting-torjuntadrooni voi mullistaa Ukrainan ilmapuolustuksen.
Droonit iskivät rajusti, 13 Venäjän ajoneuvoa paloi poroksi  
Hyökkääjän logistiikka koki kovia tappioita Lymanin suunnalla Itä-Ukrainassa.
Täysosuma Ukrainalta: Storm Shadow -ohjukset moukaroivat tärkeää tehdasta
Hyökkäystä pohjustettiin pitkän kantaman tiedusteludroonien havainnoilla.
Mainos