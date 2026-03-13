Uusi ballistinen ohjus voi uhata pian Moskovaa

Ukrainalainen Fire Point -yhtiö kertoo kehittäneensä uusia ballistisia ohjujärjestelmiä, joita aiotaan kokeilla pian ”naapureihin”.
Yhtiö tunnetaan FP-5 Flamingo –risteilyohjuksesta, jolla on tehty useita tuhoisia iskuja venäläiskohteisiin. Kehitteillä on tämän lisäksi ballistinen FP-7-ohjus, jota kuvaillaan edulliseksi versioksi amerikkalaisesta ATACMS-asejärjestelmästä.
Yhtiön pääsuunnittelija Denis Shtilerman sanoo New Voice of Ukraine -median haastattelussa, että käytössä oleviin laukaisujärjestelmiin tehtiin käytännössä klooni S-300-ilmatorjuntaohjuksesta. Tutkaintegroinnin jälkeen Ukraina voisi rakentaa niiden avulla suojakilven Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan.
Shtilermanin mukaan uudet ohjukset ovat alkuperäistä edullisempia, koska niiden tekniikkaa on yksinkertaistettu, ja valmistuksessa käytetään moderneja menetelmiä. FP-7:n kantamaksi arvioidaan noin 300 kilometriä taistelukärjen koosta riippuen. Ohjus maksaa huomattavasti ATACMS:ia vähemmän, mutta kantaa silti suuremman räjähdelastin.
Fire Point väittää olevansa valmiina uuden ohjuksen massatuotantoon. Sen suhteen ei pitäisi olla samankaltaisia pullonkauloja kuin Flamingossa, jonka moottoriongelmia pyritään parhaillaan ratkaisemaan.
Kehitteillä oleva FP-9 on puolestaan pitkän kantaman ballistinen ohjus, joka voi 800 kilometrin kantamansa vuoksi uhata Moskovaa. Fire Pointista spekuloidaan, että vaikeasti torjuttava asejärjestelmä voi aiheuttaa huomattavaa hermostuneisuutta Venäjän eliitin parissa.
Shtilerman arvioi noin neljäsosan ohjuksista pystyvän ohittamaan Moskovan ilmapuolustuksen. Tähän mennessä käytännössä kaikki Moskovaa lähestyvät droonit ja risteilyohjukset on ammuttu alas.
FP-9:n testit on määrä aloittaa alkukesästä. Moottorin kehitystyön sanotaan olevan loppuvaiheessa.
Sekä FP-7:n että FP-9:n laukaisujärjestelmät muistuttavat tavanomaisia kuorma-autoja, eli niiden jäljittäminen tiedustelulennokeilla on mahdotonta.