Uusi Airbus A320neo -matkustajakone tuotiin eilen Venäjälle

Venäjä on onnistunut pakotteista huolimatta tuomaan maahan uuden Airbus A320neo -matkustajakoneen. Tuonnista raportoi venäjänkielinen Telegram-kanava Aviatsionnaja Antresol. Kone, jonka valmistusnumero on 8774, lennettiin Omanin pääkaupungista Masqatista 17. kesäkuuta vastaisena yönä Moskovan Vnukovon kansainväliselle lentoasemalle.

Telegram-kanava jäljitti koneen rekisteröintihistorian, jonka mukaan Airbus Corporate Jets myi koneen liikesuihkukoneena vuoden 2019 lopussa sanmarinolaiselle Sorens Aerolle. Elokuussa 2022 se siirrettiin azerbaidžanilaiselle SW Business Aviationille, jolloin sen rekisterinumero vaihtui T7-HHH:sta 4K-5555:ksi.

Kone on vieraillut toistuvasti Vnukovossa helmikuusta 2021 lähtien, ja sitä ennen kone vietti noin vuoden Sveitsin Baselissa, jossa se sai VIP-sisustuksen. Flightradarin mukaan kone lennettiin heinäkuussa 2023 Turkin Bodrumiin, jossa se viipyi kahdeksan kuukautta.

Kuluvan vuoden keväällä kone kävi Bodrumista kahdesti Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa, kunnes se 4. kesäkuuta lennettiin Masqatiin. Siellä se sai tadžikistanilaisen rekisterinumeron EY-565 ja 10 päivää myöhemmin 16. kesäkuuta venäläisen rekisteritunnuksen RA-73889. Kaksi päivää aiemmin Venäjän federaation ilmaliikennevirasto oli myöntänyt koneelle lentokelpoisuustodistuksen.

Koneen uusi omistaja ja operaattori on venäläinen lentoyhtiö North-West Air Company, joka on erikoistunut VIP-kuljetuksiin.

Koneen todellinen omistaja lienee yksityishenkilö, joka on ostanut koneen omaan konelaivastoonsa. Tähän viittaa se, että alkuperäinen, San Marinoon rekisteröity ostaja Sorens Aero on todennäköinen pöytälaatikkoyritys. Sen puhelinnumero ja osoite ovat Maltalla, joka on tunnettu EU-kansalaisuuksien myöntäjä Venäjän eliitille.

Airbus A320neosta tuli Venäjän ensimmäinen ACJ:n neo-tuoteperheen liikesuihkukone. Se on paranneltu versio A320-kapearunkokoneesta ja pystyy viemään 25 matkustajaa yli 11 000 kilometrin päähän ilman välilaskuja. Maksimilentoaika on 13 tuntia.