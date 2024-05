Uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa paljastui puutteita

Aluehallintoviranomaiset ovat yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa toteuttaneet valvontakampanjan, jossa tarkasteltiin, miten hyvin välitysliikkeiden uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa ilmoitetaan ostajan kannalta olennaiset tiedot.

Valvontakampanjan havainnoista kävi ilmi, että puutteita oli muun muassa taloyhtiölainaan liittyvien tietojen ilmoittamisessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että ostajalle on annettava muun muassa taloyhtiölainaan, asuinkohteen maapohjan vuokrasuhteeseen ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyviä tietoja, mikäli asunto sijaitsee uudiskohteessa, jonka rakentamisessa on hyödynnetty taloyhtiölainaa.

Valvontakampanjassa tehtyjen havaintojen seurauksena 120 välitysliikkeelle annettiin ohjaava valvontakirje, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli ohjeistaa liikkeitä lainmukaisesta menettelystä.