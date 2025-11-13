Uudisasuntojen myynti tyssää kahteen syyhyn – hintaero jopa 50 prosenttia

Vantaa johtaa tällä hetkellä vanhojen asuntojen kaupan kasvua. Asuntojen kokonaiskauppamäärä on kasvanut Vantaalla tänä vuonna tammi–lokakuussa 15,1 prosenttia ja vanhojen asuntojen kauppa 21,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Helmi Säästöpankin Vantaan konttorin myyntijohtaja Antti Seppinen uskoo, että asuntokaupan pohja on ohitettu ja kauppamäärät ovat lähteneet pysyvään kasvuun Vantaalla.

– Uudisasuntokaupan surkea tilanne vaikuttaa myös Vantaan asuntomarkkinoihin. Toimiva asuntomarkkina tarvitsee uudistuotantoa, mutta valitettavasti Vantaallakaan ei ole vielä nähty piristymistä uudisasuntotuotannon tai jo valmiiden uusien myymättömien asuntojen kaupan osalta, Seppinen toteaa tiedotteessa.

Uudisasuntokaupan tilanne on heikko kahdesta syystä.

– Valmiiden uusien myymättömien asuntojen myyntivarasto ei kohtaa tämänhetkistä kysyntää asuntojen koon ja sijainnin suhteen. Nyt myynnissä oleville uusille asunnoille ei tahdo löytyä ostajia, jolloin myyntivarasto ei pääse sulamaan. Se taas jarruttaa rakennusliikkeiden uusien kohteiden rakennus- ja ennakkomarkkinointipäätöksiä.

– Toivottavasti kuluttajien luottamus vahvistuisi ja vanhojen asuntojen kauppa alkaisi piristyä voimakkaammin, jolloin uudistuotantoakin saataisiin taas liikkeelle. Kannan hieman huolta siitä, ettei se tapahdu asuntomarkkinoiden kannalta liian myöhään, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Uudisasuntokauppaa jarruttaa Seppisen mukaan myös se, että hintaero samankokoisen ja samalla alueella sijaitsevan uuden ja vanhan asunnon välillä on kasvanut liian isoksi vanhojen asuntojen hintojen laskun myötä.

– Vantaalla uusien ja vanhojen asuntojen keskimääräisten neliöhintojen ero on tällä hetkellä yli 50 prosenttia. Vanhan asunnon keskineliöhinta on noin 2 800 euroa, kun uudesta asunnosta pyydetään 4 500–5 000 euroa neliöltä. Kauppojen toteutumisen kannalta hintaero uuden ja vanhan asunnon neliöhinnoissa ei saisi olla yli 30 prosenttia.

Kauppamäärien kasvusta huolimatta asuntojen hinnat ovat laskeneet Vantaalla vuoden alusta 10,2 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudulla neliöhinnat ovat laskeneet 2,2 prosenttia ja muissa isoissa kaupungeissa 1,5 prosenttia.

Helsingissä vanhojen asuntojen kauppa on kasvanut tammi–lokakuussa 14,4 prosenttia ja Espoossa 16,5 prosenttia.