Uudessa pelissä voi kokeilla Krimin sillan räjäyttämistä

Ukrainalainen pelinkehittäjä Double Light on on julkaissut videopelin nimeltä ”Bridge Hunter”, jossa pelaajat voivat tuhota Kertšin sillan, kertoo Kyiv Post. Silta yhdistää venäläisten miehittämän Krimin Venäjään. Peli on kehittäjänsä ensimmäinen.
Peli tuli myyntiin Steam-myyntialustalla torstaina 20. marraskuuta. Pelissä on mahdollista tuhota silta ja sillä liikkuva venäläiskalusto erilaisilla drooneilla ja hävittäjillä.
– Tervehdys pilotti. Ole valmiina droonitehtävään. Tavoitteesi on estää vihollista käyttämästä elintärkeää siltaa. Voit vapaasti käyttää eri taktiikoita ja keinoja täysin tuhottavassa ympäristössä. Roolisi on tärkeä! lukee pelin mainostekstissä.
Peliaineistosta näkyy, että pelaaja voi vaihdella droonien välillä, kuten miehittämättömillä meridrooneilla. Tosimaailmassa Ukraina käytti meridrooneja sillan tukirakenteita vastaan heinäkuussa 2023. Lisäksi Ukraina on iskenyt Krimin miehitystä symboloivaa siltaa vastaan lokakuussa 2022 ja kesäkuussa 2025.
Fysiikaltaan kyseessä on niin sanottu ragdoll- eli räsynukkepeli. Pelaaja voi käyttää aseita, joiden esikuvia Ukrainan armeijan oikeastikin käyttää.
Peli sisältää myös koomisia animaatioita ja ominaisuuksia. Esimerkiksi pelissä voi käyttää aseenaan kurkkupurkkia. Tämä on viittaus vuodelta 2022 olevaan oikeaan videoon vanhemmasta ukrainalaisnaisesta, joka viskoi venäläislennokkia kurkkusäilykepurkilla.
Pelin hinta on tällä hetkellä 8,77 euroa 10 prosentin julkaisutarjouksella. Pelinkehittäjä kertoo tekevänsä yhteistyötä Ukrainan asevoimia tukevan ukrainalaisen ”Come Back Alive”-vapaaehtoisjärjestön kanssa. Neljäsosa pelin myyntitulosta osoitetaan järjestölle aina sodan loppuun asti.