Uuden lääkäripalvelun suosio kasvaa

Ifin tilastojen mukaan digilääkäriä käytettiin vuonna 2025 yli 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Noin joka kymmenes Ifin korvaama lääkärikäynti tapahtui viime vuonna digilääkärissä.

Ifin kokemusten mukaan digilääkäriä eli lääkäreiden chat-vastaanottoa käytetään erityisesti hengitystieinfektioissa, silmätulehduksissa, ihottumissa, ripulissa sekä virtsatulehduksissa.

– Nämä ovat tyypillisiä vaivoja, jotka soveltuvat erittäin hyvin etähoitoon. Moni varaa vanhasta tottumuksesta ajan perinteiselle vastaanotolle, vaikka asia hoituisi kätevämmin kotisohvalta käsin, Ifin henkilövahingosta vastaava korvausjohtaja Katriina Kalavainen toteaa tiedotteessa.

Hyötynä on, että palveluun saa chat-yhteyden ympäri vuorokauden ja palvelu toimii myös ulkomailla matkustaessa.

Suurin osa yhteydenotoista ratkeaa chat-keskustelulla, ja vain noin joka viides asiakas ohjataan lisätutkimuksiin tai vastaanotolle. Digilääkäri voi kirjoittaa tarvittaessa myös reseptejä EU- ja ETA-maihin.

Katriina Kalavaisen mukaan myös turhat matkat vastaanotoille vähenevät.

– Arvioimme, että asiakkaamme säästivät viime vuonna digilääkärin avulla yhteensä jopa kahden vuoden edestä aikaa, Kalavainen sanoo.