USU: Yli 200 kiinnijäämistä viime vuonna – laitetta ei saisi edes pitää hallussa

Poliisihallituksen tilastojen mukaan poliisin tietoon tuli viime vuonna yli 200 paljastinlaiterikkomusta. Toissa vuonna luku oli 190 ja vuonna 2022 noin 150, kertoo Uutissuomalainen.
Kasvun taustalla on ennemminkin poliisin onnistunut valvonta kuin paljastinlaitteiden kasvanut määrä, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Timo Vihervaara.
Valvonnan määrä ei ole erityisesti kasvanut, vaan valvonnan kohdentamista on kehitetty.
Paljastinlaitteella tarkoitetaan laitetta, joka varoittaa tieliikenteen valvontalaitteesta, kuten poliisin käyttämästä nopeustutkasta. Lain mukaan paljastinlaitteita ei saa pitää hallussa eikä käyttää moottoriajoneuvoissa tai perävaunussa yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella.
Vihervaaran näkemyksen mukaan ylinopeuteen taipuvaiset kuljettajat yrittävät välttyä paljastinlaitteiden avulla sakoilta.
Paljastinlaitteiden käyttöä valvovat poliisi, Tulli ja rajavartiolaitos.